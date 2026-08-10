通膨壓力減輕 美7月CPI有望回落

美國本周公布的7月消費者物價預料將顯示通膨壓力減輕，有望再度降低聯準會（Fed）升息的市場預期，在美國企業上季獲利亮眼之際，增添美股助力。

美國意外疲軟的7月就業報告，已使交易員減少對Fed升息的押注，而美國預定12日公布的7月消費者物價指數（CPI）預料將年升3.4%，低於6月的3.5%，可能反映能源相關價格壓力降溫。

更重要的是，7月核心CPI年升率預估也將從2.6%降至2.5%，為今年2月來最低，可能讓Fed鴿派陣營聲勢更為壯大，預料將按兵不動到9月。隨著金屬價格漲勢減緩，一些供給震撼已逐步消退，關稅轉嫁效應也可能大致完成。

在此同時，美企上季獲利意外亮眼，在迄今已公布財報的400多家標普500指數成分企業中，86%的獲利都高於分析師預期，比率為2021年第2季以來最高，獲利成長率邁向連七季二位數百分比，顯示當前的美股漲勢擁有獲利成長的重要支撐。

除了AI企業之外，與實體經濟較有關的企業獲利也表現搶眼，營運展現韌性，暗示不純然是AI在拉抬經濟，成為股市前景的好兆頭。