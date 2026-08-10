AI熱潮 星國穩民心 將投資職訓

新加坡總理黃循財表示，新加坡經濟正受惠於人工智慧（AI）熱潮，政府也正運用AI，為擔心飯碗被AI搶走的國內勞工，提高生產力和工作品質。

彭博資訊報導，黃循財8日在星國獨立61周年前夕發表國慶致詞表示，當局正在重新檢視產業與貿易策略、及強化國家競爭力之道，「科技的突飛猛進，雖然創造了幾年前還難以想像的新機遇，卻也帶來了新的挑戰和問題」，「當其他國家不斷向前邁進時，我們既不能原地踏步，也不能盲目地接受所有科技，新加坡會以自己的腳步，擁抱這些進步」。

他表示，政府將投資技能與職訓，讓所有勞工能夠適應、茁壯及繁盛，同時將強化護欄，幫助孩童「安全且負責任地」暢遊數位世界。

他也說，本月將公布新措施，協助家庭因應日益提高的孩童與長者照護成本。黃循財發表這些言論，正值星國生育率已降至歷史新低，官員並警告外部動盪與科技變革，持續為仰賴貿易的新加坡帶來風險。

星國經濟仍特別容易受到全球需求變動，及更廣泛供應鏈重組的影響。