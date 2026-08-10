電動車均價比油電車便宜 電池成本下降、陸企低價策略搶市是關鍵因素

2025年全球電動車的平均價格已低於油電車，反映電池價格下跌，及享有規模經濟優勢的陸廠，正以低價搶攻新興市場。

汽車分析數據供應商Mobility Global在以車輛補助前的標價、並依銷量加權計算後，發現2025年電動車均價約為3.7萬美元，比2020年下跌9%；相較下，油電車同期價格攀漲16%至3.9萬美元。

過去電動車的高昂價格，已阻礙全球普及步伐。在電氣化速度較快的中國大陸與挪威等國，電動車售價若非與燃油車齊平、就是更便宜，如今類似趨勢也可能出現在新興國家。

電動車價格下跌的主因，是占成本約30%–40%的鋰離子電池價格，因中國大陸產能過剩而大跌。彭博新能源財經（BNEF）估算，乘用車的電池價格2020-2025年累計下跌37%。

汽車製造商也正擴大採用磷酸鐵鋰（LFP）電池。這類電池未使用價格偏高的鈷，過去被認為能量密度較低，但效能已持續改善。雷諾（Renault）、福斯（Volkswagen）去年都表示，將採用磷酸鐵鋰電池。

中國大陸電動車製造商大舉進軍海外市場，也有助於壓低電動車價格。比亞迪等陸廠正運用自身從電池到底盤的垂直整合供應鏈，發揮成本優勢。

中國汽車工業協會（CAAM）數據顯示，中國大陸去年出口164萬輛電動車，遠多於2020年的不到10萬輛，以平價獲得在泰國、墨西哥等主要外銷市場消費者的青睞，中國大陸品牌在泰國的新車銷售市占率甚至接近30%。

以個別國家的均價來看，東南亞與南美洲國家的電動車均價也都已比油電車更便宜。

Mobility Global副主任川野義昭說：「陸廠過去聚焦以小型電動車衝高銷量的策略，提高市占率，如今也已擴大利潤較高的大型與高階車款陣容。」