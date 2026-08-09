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記憶體太缺…傳蘋果開始測試陸企記憶體！和長鑫存儲展開供貨初期討論
美國媒體引述知情人士報導，蘋果開始測試在iPhone、MacBook筆電等產品，使用長鑫存儲記憶體，以解決記憶體短缺的問題。
知情人士說，蘋果已與長鑫存儲展開供貨的初期討論，目標是在中國出售的部分裝置使用長鑫存儲記憶體。蘋果希望白宮能夠放行這樁交易。
AI業者的高漲需求，導致記憶體成本攀升，蘋果正在上調全球產品價格。若能取得陸企的記憶體，有助緩和記憶體荒。
但美國聯邦法規禁止美國公司轉移技術轉移給長鑫儲存，包括透露技術細節與產品規格，這是打造蘋果客製晶片的一環。這項限制形同不准蘋果向長鑫購買客製晶片，但能使用現成記憶體，也能與長鑫存儲議價。
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