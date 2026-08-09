記憶體太缺…傳蘋果開始測試陸企記憶體！和長鑫存儲展開供貨初期討論

西班牙財經媒體Merca2分析指出，台灣在人工智慧（AI）熱潮帶動下迎來近年罕見的經濟高速成長，不過，這波榮景背後藏著兩顆未爆彈。一是美國總統川普政策走向的不確定性，台灣經濟與科技產業日益緊密連結美國市場；另一則是中國大陸國家主席習近平領導下的北京持續對台施壓，讓台灣經濟面臨地緣政治風險。

2026-08-10 11:10