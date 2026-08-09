被酸「廢物品味」卻賣爆！一件OpenAI上衣憑什麼開價5600元？

摘要 一件175美元的純棉上衣，你埋單嗎？當OpenAI、Palantir等科技巨頭不再滿足於改變世界，更試圖搶奪你的衣櫃，這究竟是真潮還是過時自嗨？這場矽谷時尚大戰，為何彰顯科技新貴最深層的文化野心？

原文時間2026/07/30

過去，科技公司的周邊商品時常是免費發放、設計隨便，員工拿回家只會當睡衣或去健身房穿的T恤，但現在，以OpenAI、Figma、Palantir為首的科技巨頭，卻開始推出具「後街頭服飾」（post-streetwear）風格的高級周邊商品。

如OpenAI就推出一款要價175美元（約合新台幣5600元）的純棉刷毛上衣，胸前僅有極簡的Research（研究）草寫刺繡。這些商品採用重磅材質與低調設計，企圖無縫融入男裝時尚，甚至與Supreme等潮牌競爭消費者的衣櫃空間。

時尚媒體《Vogue》分析，這反映科技公司正透過服飾展現自家品味和文化關聯性，並試圖藉潮流服飾，讓他們掌握的科技權力變得令人嚮往、親切且具備日常穿戴性。買不到這些公司的未上市股票沒關係，至少消費者還可以買一件他們的連帽上衣。

品牌戰略顧問王湯尼（Tony Wang）分析，企業透過周邊商品投射世界觀並非新鮮事，早在1980～1990年代，華爾街金融公司推出的是鄉村俱樂部配件、野餐組，反映金融階級對遊艇、俱樂部等奢華生活的嚮往。

到了2000年以後，矽谷企業的周邊商品，多半是實用或帶有自嘲意味，如Google的螺旋槳帽（Noogler Hat），專門發給剛入職的員工，帽子上頭有個會轉動的螺旋槳，象徵保持幽默、樂趣與謙遜的學習心態，也反映當時「科技烏托邦」的樂觀主義。

而如今，當代科技公司追求的則是「文化公信力」（cultural credibility），試圖讓自己看起來很酷，但各家公司的策略仍有不同。

《Vogue》分析，具備美國軍方、情報、監控背景的公司Palantir，就採用類似前LVMH男裝藝術總監阿布洛（Virgil Abloh）的前衛與工裝設計語言，目的是凸顯「美國強權」意象，而OpenAI則偏向復古的美式街頭風，因為他們需要讓令人敬畏的AI技術具有人情味、親切感。

然而，這些商品上市後，卻引來正反兩極的熱烈討論。批評者認為，這是「廢物品味」、「宅男周邊」，甚至是「令人尷尬的商品」。時尚潮流媒體Highsnobiety更嘲諷，Supply Co.的最新系列，簡直就像是在AI圖片生成器輸入「請幫還停在2021年時尚風格且熱愛科技的人」，生成一個酷炫的街頭服飾企劃所產生的結果。

儘管如此，OpenAI、Palantir的新品上市後，有不少熱門品項很快就售罄，甚至在二手市場飆出天價。財經媒體Quartz分析，Supply Co.的官網特別設計「檔案庫」專區，標註每一款商品的退役日期，這完全借鏡潮鞋圈「人為製造稀缺性」的策略，成功催生商品溢價空間，在拍賣平台eBay上，一件穿過的二手OpenAI帽T甚至可賣到247美元（約合新台幣7997元）。

這顯示，即便批評不斷，科技巨頭的賣衣策略確實仍不失為高明的行銷策略。品牌顧問Prophet副主席艾克（David Aaker）強調，傳統「砸大錢買廣告預算」的行銷模式，在當代已不再奏效。科技巨頭透過發售實體周邊商品，能以更具吸引力且深度的互動方式，直接在用戶心中建立品牌信仰。

參考資料：VOGUE、Wall Street Journal、Highsnobiety、Yahoo Finance、Etsy

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文被酸「廢物品味」卻賣爆！一件OpenAI上衣憑什麼喊價175美元？》