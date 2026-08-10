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歐企獲利飆升 股市勁揚
歐洲企業上季獲利強勁，正吸引投資人重返歐股，帶動歐股大盤道瓊歐洲Stoxx 600指數、德國DAX指數、英國富時100指數及法國CAC 40指數等其他主要指數，近日紛紛創新高。
FactSet數據顯示，歐洲企業第2季獲利可望比去年同期成長22%，為2022年以來最高。摩根士丹利歐股策略師札娃蘿克表示，企業獲利強勁是歐股「脫穎而出的理由」，最近幾周也已增添投資人「分散投資」到歐股的興趣。
此外，人工智慧（AI）類股7月遭遇沉重賣壓，也重燃投資人對歐股的興致，因為歐股報酬率與科技及AI類股之間的連動程度較低。
彭博資訊數據顯示，歐股指數型基金（ETF）7月出現淨流入，為美伊衝突2月底爆發以來首見。貝萊德旗下歐股產品7月也流入44億美元。
在歐股第2季財報中，銀行業者表現耀眼，法國巴黎銀行（BNP Paribas）上季獲利大增三分之一，瑞銀（UBS）也成長17%至歷史新高，主要受惠於利率走高，以及市場波動加劇、提振交易業務。
科技與能源業者上季獲利也大幅成長。
摩根資產管理公司策略師金柏指出，在各界嚴正憂慮歐洲經濟之際，若歐企2026年獲利成長率達10%-20%區間的中間值，「將是不可思議之強」，並「支持資金輪動至歐洲」。
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