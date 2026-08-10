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德對陸逆差 擴增四成

經濟日報／ 編譯廖玉玲、記者謝守真／綜合報導

最新數據顯示，德國今年上半年對中國大陸的出口年比減少逾12%，進口卻增加8.9%，使貿易逆差擴大近四成，達到550億歐元（635.6億美元），顯示中國大陸對德國的依賴降低。

德國聯邦外貿與投資署（GTAI）9日公布的初步數據顯示，今年1-6月德國對陸出口降至略低於370億歐元，自中國大陸進口則年增8.9%至918億歐元，對陸入超金額從去年同期的400億歐元，擴大至約550億歐元。

路透報導，德國對陸出口下降並非德國整體出口疲弱所致。德國上半年整體出口仍年增3.7%至8,170億歐元，但對陸出口卻下降12.3%，減幅大於對美國的約6%，美國仍是德國最大的單一海外市場，中國大陸市場則從2021年的第二退至第九。

GTAI東亞事務專家艾貝勒（Corinne Abele）表示，德國對陸出口下滑的原因包括中國大陸經濟疲軟，以及北京當局日益重視本土價值鏈。此外，德企目前也加強選擇在中國大陸當地生產，而中國大陸房市疲軟與地方政府資金緊俏，也在抑制投資。

中國大陸 德國

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