聽新聞
0:00 / 0:00
德對陸逆差 擴增四成
最新數據顯示，德國今年上半年對中國大陸的出口年比減少逾12%，進口卻增加8.9%，使貿易逆差擴大近四成，達到550億歐元（635.6億美元），顯示中國大陸對德國的依賴降低。
德國聯邦外貿與投資署（GTAI）9日公布的初步數據顯示，今年1-6月德國對陸出口降至略低於370億歐元，自中國大陸進口則年增8.9%至918億歐元，對陸入超金額從去年同期的400億歐元，擴大至約550億歐元。
路透報導，德國對陸出口下降並非德國整體出口疲弱所致。德國上半年整體出口仍年增3.7%至8,170億歐元，但對陸出口卻下降12.3%，減幅大於對美國的約6%，美國仍是德國最大的單一海外市場，中國大陸市場則從2021年的第二退至第九。
GTAI東亞事務專家艾貝勒（Corinne Abele）表示，德國對陸出口下滑的原因包括中國大陸經濟疲軟，以及北京當局日益重視本土價值鏈。此外，德企目前也加強選擇在中國大陸當地生產，而中國大陸房市疲軟與地方政府資金緊俏，也在抑制投資。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。