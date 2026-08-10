聖嬰現象發威 農產品看漲

聖嬰現象威力預料將在今年底前增強，可能擾亂一些全球交易最熱絡農產品的生長，進而推高商品價格，加劇糧食短缺與通膨風險。

英國金融時報（FT）報導，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）7月警告，這波聖嬰現象持續到2027年春季的機率達97%，且10-12月「非常強烈」的機率為81%，成為1950年來最強的聖嬰現象之一。

投資人預期，聖嬰現象可能傷害從巴西、西非、到東南亞的農作物，已推升咖啡豆與可可豆價格。阿拉比卡咖啡豆6月初以來已漲約30%至每磅3.12美元，期間甚至出現47年來最大單日漲幅。可可豆的漲勢同樣驚人，紐約可可豆期貨已較6月的波段低點漲逾40%。

荷蘭合作銀行分析師指出，雖然咖啡豆與可可豆「基本面大不相同」，價格卻愈來愈容易同步攀漲，意味著投資人正把「聖嬰現象溢價」計入農產品價格。

過去幾次強烈聖嬰都伴隨可可豆大幅減產，可可豆市場至今仍未完全擺脫接連歉收的影響，意味即使產量小幅下降，也可能引發劇烈的價格反應。目前，土壤含水量偏低與可可莢發育不佳，已對象牙海岸下個產季構成威脅；迦納則因豪雨增加，導致可可黑莢病蔓延。

咖啡市場也已開始反映天候衝擊拖長的可能性。越南、印尼和印度占全球羅布斯塔咖啡豆大多數產量，這些地區在聖嬰期間通常會出現更炎熱、乾燥的天氣。長期乾旱可能耗盡越南灌溉咖啡樹所需的水庫蓄水，影響2027至2028產季的開花情況。

此外，伊朗戰爭已導致肥料短缺，恐迫使農人在乾旱、高熱、豪雨時減少施肥，讓作物更難承受不利天候。