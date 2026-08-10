韓股巨震！槓桿投資人退散 大摩預估相關籌碼清洗過半

南韓股市最動盪時刻可能已經過去，因為之前的賣壓可能已洗出槓桿投資人，摩根士丹利（大摩）推估去槓桿過程可能已完成逾半，但外資仍不急著重返，隨著韓股本月來的日均交易量降至今年來最低，行情可能維持疲軟。

韓股大盤指數Kospi的波動率指標，6月曾飆升至創紀錄的96.9，目前降至80以下，為約兩個月來低點，雖然還是遠高於去年底時的不到30。

7月南韓交易所的熔斷機制，也就是跌幅達8%時暫停交易20分鐘的措施，共觸發四次，是歷來最多，而Kospi在近一半的交易日漲跌幅均超過5%，單日最大漲幅出現在7月31日，達18%的最高紀錄，代表震盪幅度前所未見。

另據南韓金融投資協會（KOFIA）的數據，6月散戶因無法償還融資而遭強制平倉的股票金額約1兆韓元（約7.1億美元），7月也高達9,930億韓元。

隨著股市大跌與當局加強監管槓桿交易，散戶融資部位快速下降，大摩估計去槓桿化進程已完成過半。

儘管如此，海外基金經理人並未急於重返南韓，主要是波動性居高不下，且未來波動性仍可能再度加劇。

新加坡安本（Aberdeen）亞洲收益基金高級投資總監兼經理董子維表示，事態朝正向發展，但由於市場波動仍高，「我們還是不能完全放心」，如果潛在預期回報夠高，足以抵銷這種波動性，情勢就會較樂觀。

韓國交易所資料顯示，本月來Kospi指數日均成交額為26.28兆韓元（186億美元），比起5、6月的巔峰時期接近腰斬，成交量也同寫今年來最低；三星電子和SK海力士股價同樣欲振乏力，代表韓股本月行情可能持續疲軟。

但仍有投資人看好韓股，高盛上周重申對Kospi指數的12個月目標價為1萬2,000點，較7日收盤還有約90%的上漲空間。