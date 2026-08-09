日本擬引進AI強化網攻防禦 自衛隊最快明年導入防護軟體

日本政府今天透露，已開始研議引進AI，存取發動攻擊的源頭伺服器並使其失去危害能力；日本防衛省最快也將於2027年，在航空自衛隊雷達、戰鬥機等導入能偵測、阻斷網攻的軟體。

日本共同社報導，隨著具備強大系統漏洞檢測能力的先進人工智慧（AI）（如Claude Mythos等）問世，外界對於此類技術遭惡意利用發動網路攻擊的疑慮大幅增加。因此，政府計劃運用具備同等能力的先進AI，強化網攻應對能力。

國家網路安全辦公室的內閣網路安全官飯田陽一在接受共同社專訪時透露了上述消息。政府已於3月透過內閣會議正式決定，自10月1日起施行相關制度。

飯田陽一在專訪中表達危機感並指出，在先進AI從發現漏洞到發動網路攻擊的時間差上，「即使縮短至過去的幾百分之一、甚至幾千分之一，也不足為奇。」

在此基礎上，他強調，包含使其失去危害能力的措施在內，「主動式網路防禦運用AI勢在必行」。他並表示，在確保最終決策由人類參與的前提下，「目前已進入研究如何推進自動化來進行應對的階段。」

除此之外，「日本經濟新聞」報導，日本防衛省最快也將於2027年，在航空自衛隊的雷達及戰鬥機等設備中，導入能偵測並阻斷網路攻擊的軟體。

面對日益升級的網路攻擊，這項新舉措的目的是要針對各項裝備即時發現異常，避免損害擴大。未來也計劃將該軟體逐步推廣至其他裝備。

報導指出，過往的網路安全對策主要集中在保護防衛省內部的系統及整體通訊線路，對裝備本身的安全防護相對不足。

然而，空中自衛隊的雷達等裝備，均連接至作為飛彈防禦核心的「自動警戒管制系統（JADGE）」。為了防止功能癱瘓並維持威懾力，防衛省正加速推動相關對策。

該軟體會為各個獨立設備賦予不可竄改的電子ID，用於身分認證，從而明確區分合法設備與冒用身分的偽造設備。

該軟體還會持續監控各設備的動態，一旦偵測到外部非法存取或病毒入侵，便會自動切斷通訊，防止損害從單一裝備擴散至周邊系統。此外，它還能將通訊對象嚴格限制在必要的最小範圍，讓攻擊者難以入侵。

除了透過軟體對設備間的通訊進行加密以防範情報竊取外，還會為收發資料附加電子簽章，以便判斷資料是否遭到竄改。

這項措施也是防衛省推動「零信任（Zero Trust）」安全架構的一環，相關架構預計於2027年3月底前擬定。

該理念的核心是不假設組織內部的設備與通訊安全，而是隨時確認其合法性，目前已逐漸成為企業與政府機關網路安全對策的主軸。

自衛隊目前正積極將AI應用於無人機等領域，預計未來具備自主運作能力的裝備將進一步增加。屆時，若遭遇網路攻擊導致非法指令傳送或資料竄改，僅憑人工監控將難以察覺異常。

因此，該軟體預計不僅會裝設於雷達與戰鬥機，未來也將導入使用AI的無人船及機器人等裝備。

該軟體由擁有物聯網（IoT）設備資安技術的NodeX公司開發，其特色是能直接安裝於現有設備，短時間內提升網路防禦能力。

防衛省正擴大與擁有先進技術的新創企業合作，積極引進其技術於防禦領域。在強化因應日益複雜網路攻擊的同時，也將技術創新快速的民間專業知識，實際運用於防衛裝備防護。