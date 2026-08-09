快訊

白海豚海警23:30將解除！太平洋3颱風外又增1熱低壓 4大路徑出爐

白海豚登陸浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

「老人味」40歲就可能出現！醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

聽新聞
0:00 / 0:00

日本擬引進AI強化網攻防禦 自衛隊最快明年導入防護軟體

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本政府今天透露，已開始研議引進AI，存取發動攻擊的源頭伺服器並使其失去危害能力；日本防衛省最快也將於2027年，在航空自衛隊雷達、戰鬥機等導入能偵測、阻斷網攻的軟體。AI示意圖。圖／AI生成
日本政府今天透露，已開始研議引進AI，存取發動攻擊的源頭伺服器並使其失去危害能力；日本防衛省最快也將於2027年，在航空自衛隊雷達、戰鬥機等導入能偵測、阻斷網攻的軟體。AI示意圖。圖／AI生成

日本政府今天透露，已開始研議引進AI，存取發動攻擊的源頭伺服器並使其失去危害能力；日本防衛省最快也將於2027年，在航空自衛隊雷達、戰鬥機等導入能偵測、阻斷網攻的軟體。

日本共同社報導，隨著具備強大系統漏洞檢測能力的先進人工智慧（AI）（如Claude Mythos等）問世，外界對於此類技術遭惡意利用發動網路攻擊的疑慮大幅增加。因此，政府計劃運用具備同等能力的先進AI，強化網攻應對能力。

國家網路安全辦公室的內閣網路安全官飯田陽一在接受共同社專訪時透露了上述消息。政府已於3月透過內閣會議正式決定，自10月1日起施行相關制度。

飯田陽一在專訪中表達危機感並指出，在先進AI從發現漏洞到發動網路攻擊的時間差上，「即使縮短至過去的幾百分之一、甚至幾千分之一，也不足為奇。」

在此基礎上，他強調，包含使其失去危害能力的措施在內，「主動式網路防禦運用AI勢在必行」。他並表示，在確保最終決策由人類參與的前提下，「目前已進入研究如何推進自動化來進行應對的階段。」

除此之外，「日本經濟新聞」報導，日本防衛省最快也將於2027年，在航空自衛隊的雷達及戰鬥機等設備中，導入能偵測並阻斷網路攻擊的軟體。

面對日益升級的網路攻擊，這項新舉措的目的是要針對各項裝備即時發現異常，避免損害擴大。未來也計劃將該軟體逐步推廣至其他裝備。

報導指出，過往的網路安全對策主要集中在保護防衛省內部的系統及整體通訊線路，對裝備本身的安全防護相對不足。

然而，空中自衛隊的雷達等裝備，均連接至作為飛彈防禦核心的「自動警戒管制系統（JADGE）」。為了防止功能癱瘓並維持威懾力，防衛省正加速推動相關對策。

該軟體會為各個獨立設備賦予不可竄改的電子ID，用於身分認證，從而明確區分合法設備與冒用身分的偽造設備。

該軟體還會持續監控各設備的動態，一旦偵測到外部非法存取或病毒入侵，便會自動切斷通訊，防止損害從單一裝備擴散至周邊系統。此外，它還能將通訊對象嚴格限制在必要的最小範圍，讓攻擊者難以入侵。

除了透過軟體對設備間的通訊進行加密以防範情報竊取外，還會為收發資料附加電子簽章，以便判斷資料是否遭到竄改。

這項措施也是防衛省推動「零信任（Zero Trust）」安全架構的一環，相關架構預計於2027年3月底前擬定。

該理念的核心是不假設組織內部的設備與通訊安全，而是隨時確認其合法性，目前已逐漸成為企業與政府機關網路安全對策的主軸。

自衛隊目前正積極將AI應用於無人機等領域，預計未來具備自主運作能力的裝備將進一步增加。屆時，若遭遇網路攻擊導致非法指令傳送或資料竄改，僅憑人工監控將難以察覺異常。

因此，該軟體預計不僅會裝設於雷達與戰鬥機，未來也將導入使用AI的無人船及機器人等裝備。

該軟體由擁有物聯網（IoT）設備資安技術的NodeX公司開發，其特色是能直接安裝於現有設備，短時間內提升網路防禦能力。

防衛省正擴大與擁有先進技術的新創企業合作，積極引進其技術於防禦領域。在強化因應日益複雜網路攻擊的同時，也將技術創新快速的民間專業知識，實際運用於防衛裝備防護。

日本 網攻 自衛隊

延伸閱讀

日本明年防衛預算564億美元新高 軍費增仍減稅 日相挨批「拋售日本」

東亞軍備競賽？日2027財年防衛預算創新高 上看10兆日圓

AI監管拉鋸戰／川普畫下大西洋數位鐵幕

蘋果限制軟體漏洞通報

相關新聞

暌違13年推新作！貝佐斯前妻麥肯琪驚喜出版第三部小說 本月將免費連載

億萬富豪麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott）將出版第三部小說，並於8月在網路平台Substack上連載，可免費閱讀。至於這部新作品的內容，她並未透露太多。

記憶體太缺 傳蘋果開始測試長鑫存儲晶片

美國媒體引述知情人士報導，蘋果開始測試在iPhone、MacBook筆電等產品，使用長鑫存儲記憶體，以解決記憶體短缺的問題。

日本擬引進AI強化網攻防禦 自衛隊最快明年導入防護軟體

日本政府今天透露，已開始研議引進AI，存取發動攻擊的源頭伺服器並使其失去危害能力；日本防衛省最快也將於2027年，在航空...

美國AI貿易逆差飆升 台灣、墨西哥為主要供應國

美國人工智慧（AI）榮景，導致美國AI相關的貿易逆差激增。6月貿易數字顯示，過去12個月美國電腦、附件及半導體逆差額逼近4千億美元，幾乎是兩年前的三倍，這還未將新建資料中心所需的冷卻系統及電力設備計算在內；AI進口來源主要是台灣及墨西哥。

外媒點名這兩家設備巨頭 避風險又能賺AI財

台積電（TSMC）作為全球晶片代工龍頭，為輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）等科技巨擘生產關鍵晶片，地位舉足輕重。然而，因其主要晶圓廠多設於地緣政治風險較高的地區，部分外媒建議投資人可將目光轉向不受地緣政治直接威脅、且同樣不可或缺的半導體設備製造商。美國知名投資網站《The Motley Fool》特別點名艾斯摩爾（ASML）與應用材料（Applied Materials），認為這兩大設備巨頭有望在 AI 浪潮下帶來豐厚回報。

中德貿易逆差擴大至550億歐元 德國對陸出口大減逾12%

中國大陸對德國出口持續增加，德國對中國大陸出口卻明顯下滑，中德貿易失衡進一步擴大。德國聯邦外貿與投資署（GTAI）9日公布的初步數據顯示，今年上半年德國對中國大陸出口年減逾12%至略低於370億歐元；自中國大陸進口則年增8.9%至918億歐元，對中國大陸貿易逆差擴大至約550億歐元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。