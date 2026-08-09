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美國AI貿易逆差飆升 台灣、墨西哥為主要供應國

經濟日報／ 編譯任中原／取材自彭博資訊
美國AI進口額大增。歐新社
美國AI進口額大增。歐新社

美國人工智慧（AI）榮景，導致美國AI相關的貿易逆差激增。6月貿易數字顯示，過去12個月美國電腦、附件及半導體逆差額逼近4千億美元，幾乎是兩年前的三倍，這還未將新建資料中心所需的冷卻系統及電力設備計算在內；AI進口來源主要是台灣及墨西哥

由於美國能源出口激增，使整體逆差額萎縮，因而掩蓋了AI相關逆差擴張的現實，這也與川普政府之前宣稱，AI出口額將增加的說法背道而馳。

美國政府的計畫著眼於長期，強調美國必須在未來數十年維持在AI領域的領導地位，並推動「全面性AI出口計畫」，涵蓋多種與AI相關的產品及服務，包括晶片、伺服器、運算模組、應用程式（app）及網路安全系統。

美國AI相關出口額的確稍稍增加，但遠遠落後於AI進口，而這些進口項目並未被課徵高額關稅。聯準會（Fed）經濟學者沃夫的研究指出，目前美國資料中心所需設備主要來自台灣或墨西哥，來自中國大陸的設備額大幅減少。

美國國內製造業遊說團體「繁榮美國聯盟」最近的分析指出，貿易成為AI繁榮下的一個「盲點」，美國的AI投資額中70-90%都用在進口上；「關稅只能改變貿易流向，但尚未證明關稅能重建國內生產」。

白宮發言人狄賽表示，由於建設美國工業所需的產品進口額增加，政府的長期計畫正逐步實現中，「半導體、製藥、鋼鐵及其他關鍵性製造業的投資持續落實」，未來逆差將會縮小。

但Fed報告指出，「AI基礎設施投資帶動的設備進口激增，並未出現減退跡象，使美國外部失衡更嚴重、更持久的可能性升高」。

AI在其他領域可能有助於重新平衡貿易逆差，尤其是長期而言。整體策略是美國向全世界借入資金購買產品及興建硬體，之後靠出售軟體等服務來獲得利益。

截至今年3月為止的一年期間，美國電訊、電腦與資訊服務的順差總額超過200億美元，約比2023年倍增。而且美國的經常帳收支也因為智慧財產收入，以及美國企業的海外獲利增加而改善。

難題之一在於美國AI產業仍面臨激烈競爭。即使是在美國國內，一些企業正在改用廉價的中國AI模型。這對美國首要AI企業造成壓力，業者投入鉅資，需要從國內外取得龐大營收；如果營收無法大增，則美國金融市場乃至於經濟成長都將面臨風險。

墨西哥 美國 半導體

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