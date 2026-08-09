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美股下周還能漲嗎？五大變數一次看 Fed、CPI、AI財報全到齊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。路透
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。路透

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊新一輪衝突發展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

二是聯準會（Fed）動態：留意各官員對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、資產負債表的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的數據包括美國8月密西根大學消費者信心指數初值；7月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）、零售銷售、成屋銷售等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括應用材料、思科、美超微電腦、CoreWeave、Coherent、Lumentum、NU、Ondas、Quantum Computing、Rocket Lab、AST SpaceMobile、Intuitive Machines、Cava集團、USA Rare Earth、Hims & Hers等。

五是川普關稅：留意川普政府可能引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

彭博資訊數據顯示，截至8月6日，共有88.1%的S&P 500企業已公布財報。其中，68.8%營收優於預期，平均成長14.7%；87.2%的獲利優於預期，平均成長51.5%。

Factset到7月31日的調查則顯示，分析師預計第2季S&P 500企業獲利將成長47.4%。其中，能源股成長高達135.3%，其次是科技股成長69.4%。

富蘭克林股票團隊表示，2026年科技股最大亮點是投資周期推進速度加快，整個AI產業的獲利成長非常強勁，甚至獲得大幅上修。即使宏觀經濟環境更加複雜，但科技股仍具有強勁韌性，因為各國政府、各家企業都不會推遲投資AI，這些投資終將推動生產力成長。儘管近六個月AI資本支出快速成長，但資本支出大戶已開始取得投資報酬，核心業務也加速成長。

富蘭克林股票團隊表示，本輪AI浪潮的發展極其快速，快於先前行動裝置、網路、雲端運算等大型基礎技術，AI營收增速更是先前任何一波浪潮的三倍，過去數月還在加速，而這都發生在AI使用成本大幅下降的背景下。在一個健康的市場中，預期AI模型的使用成本將持續下滑，進而帶動AI使用量大增。

Fed CPI 美股 油價 通貨膨脹 荷莫茲海峽

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