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外媒點名這兩家設備巨頭 避風險又能賺AI財

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，半導體設備巨頭艾斯摩爾（ASML）擁有獨家EUV微影技術，成為AI晶片製造不可或缺的關鍵推手。路透
專家指出，半導體設備巨頭艾斯摩爾（ASML）擁有獨家EUV微影技術，成為AI晶片製造不可或缺的關鍵推手。路透

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報導指出，總部位於荷蘭的艾斯摩爾（ASML）是全球唯一能製造極紫外光（EUV）微影設備的公司，台積電生產最先進的AI晶片皆必須依賴其機台。隨著研發機構預估AI領域至2030年前的年複合成長率（CAGR）高達29%，ASML的設備重要性水漲船高。

光是在2026年上半年，ASML有29%的營收來自設備維護的經常性收入，整體營收年增17%，淨利達到近57億歐元（約新台幣2,120億元），年增22%。雖然目前本益比約53倍看似偏高，但在獲利持續成長下，預測本益比將降至39倍，長線表現依然看好。

另一家被看好的設備大廠為材料工程巨頭應用材料（Applied Materials, AMAT），與專攻微影技術的ASML不同，應材的設備涵蓋晶片製造過程中多項關鍵工序，包括材料沉積、蝕刻與拋光等。

儘管市場上存在科林研發（Lam Research）與科磊（KLA）等勁敵競爭，但隨著AI晶片需求居高不下，應材營收成長亦開始顯著加速。市場分析師預估，應材今年的營收成長率將達18%，2027年更有望衝上29%。在營收強勁推升下，預測本益比將降至45倍，吸引許多希望卡位半導體牛市的投資人關注。

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