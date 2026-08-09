波克夏第2季財報公布！執行長阿貝爾出手 砸百億美元投資Alphabet

波克夏海瑟威公司新任執行長阿貝爾動用公司的龐大現金部位，斥資100億美元投資谷歌（Google）母公司Alphabet，同時回購約45億美元的自家股票。

美聯社報導，傳奇投資人巴菲特（Warren Buffett）一手打造的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）今天上午公布第2季財報，並揭露其現金部位從3月底的近4000億美元降至3655億美元。

財報顯示，這一季公司增持超過210億美元的商業、工業及其他類股，但財報並未揭露買進的股票名稱，相關資訊將在本月稍晚另行提交的申報文件中公布。

阿貝爾（Greg Abel）於今年1月接任波克夏執行長，巴菲特則在領導公司60年後退休，但目前仍擔任董事長。

投資研究機構CFRA Research分析師塞費德（Cathy Seifert）表示，波克夏大舉回購自家股票應令投資人感到振奮，不過旗下汽車保險公司蓋可產險（Geico）的表現令人擔憂，因其承保利潤下滑45%，遠遠落後其他大型汽車保險公司。

塞費德指出，「我認為有2項關鍵訊息應該能讓投資人受到鼓舞：首先，公司在多年未進行如此大規模的操作後，重新買回自家股票；其次，本季營業收入能夠成長10%，也是正面訊息。」

阿貝爾3月宣布，波克夏時隔2年多回購自家股票，但公司第1季僅回購約2.34億美元的股票，讓投資人感到失望。

波克夏今天公布的第2季回購金額顯示公司確實認真看待股票回購，但金額仍落在投資人預期範圍的低端。根據巴菲特7月宣布年度慈善捐款時提交的文件，外界原預測回購金額介於50億至110億美元之間。

波克夏的原則是，只有在阿貝爾及巴菲特認為公司股價低於其實際價值時，才會回購股票，且與許多企業不同，波克夏不會設定特定回購金額。大部分回購行動是在6月進行，但由於波克夏股價6日才創下52週新高，公司目前可能不會大量回購。

2018年至2024年間，波克夏曾斥資780億美元回購自家股票。

除了今年春季買進的Alphabet股票外，總部位於內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）的波克夏還以68億美元收購住宅建商泰勒莫里森（Taylor Morrison），但這項交易直到7月才完成，因此並未反映在本季財報中。

波克夏第2季淨利暴增逾1倍至256.67億美元，相當於A類股每股獲利1萬7868.44美元，主要受惠於投資價值大幅上升帶來的帳面收益；去年同期則因持有卡夫食品（Kraft Foods）股份，認列38億美元價值減記，獲利受到影響。波克夏去年同期淨利為123.7億美元，A類股每股獲利8600.89美元。

波克夏旗下擁有多家大型保險公司，包括蓋可產險；此外還有多家大型公用事業公司、柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF Railway），以及包括精密鑄件公司（Precision Castparts）和時思糖果（See's Candy）等製造及零售企業。