印度近12年經濟年均成長6.1% 居G20之首

印度經濟成長相當亮麗，據統計，從2014年至今，印度在以美元計算的經濟年均複合成長率達6.1%，超越中國的5.9%，成為20國集團（G20）中的榜首。

國際貨幣基金（IMF）的世界經濟展望（WorldEconomic Outlook）報告及世界銀行（World Bank）數據顯示，從2014年至今，印度成為G20主要經濟體中經濟成長最快的國家，印度在以美元計算的經濟年均複合成長率達6.1%排名第1，排名第2、3分別是中國5.9%、美國5.3%。

今日商業（Business Today）報導，這項最新數據和印度於2004年到2014年期間相比有顯著變化，當時在以美元計算的經濟年均複合成長率為10.9%，落後中國、巴西、俄羅斯、印尼、阿根廷、沙烏地阿拉伯，位居第7。

2014年到2026年間，全球因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、通膨、供應鏈中斷、地緣政治緊張局勢、各地發生的衝突等，對貿易、投資造成嚴重影響。

在全球面臨挑戰之際，印度的經濟規模卻成長超過1倍，目前接近4.15兆美元（約新台幣133.83兆元），成長率躍居G20國家榜首。

經濟相關人士告訴今日商業，印度在這段期間的基礎建設明顯擴張，發電量大增外，公路網也不斷延伸，成功串連各地，為物流及各項經濟活動奠下良好基礎。

除此之外，印度在改善實體與數位基礎建設、擴大製造業產能、努力吸引投資，擦亮了印度的經濟成長表現。

但部分批評人士認為，以美元計算的年均複合成長率會受通貨膨脹、匯率波動、基數變動等影響，數據無法全然反應實質經濟成長或生活水平情況。

即使如此，世界各國在2014年至今經歷各種動盪，但印度的經濟成長率卻有穩定的表現，凸顯印度在全球經濟中日益增加的重要性。