搶攻兆元清真經濟 越南企業多元布局全球穆斯林市場

越南企業正積極多元化出口市場，將目光轉向在全球約有1/4人口的穆斯林市場。許多食品與製造業為申請清真認證而升級製造過程；部分省分也正加強穆斯林友善的觀光旅遊與服務，鎖定「清真經濟」。

這是在全球經濟不確定、貿易保護主義抬頭、產品標準日益嚴格情況下，已成為的當務之急。

近幾個月來，越南媒體出現「清真經濟」（Halaleconomy）一詞，顯示越南政府著眼中東消費者，擬定針對清真市場的進攻策略。

越通社6月一篇報導寫道，全球清真市場正迅速擴張，價值數兆美元，服務近20億消費者，為越南企業帶來了巨大商機。美國顧問公司DinarStandard發布的最新「全球伊斯蘭經濟狀況報告」顯示，全球穆斯林人口已超過20億，逾全球人口的1/4。

中東是全球清真經濟的重要支柱，其食品需求85%至90%依賴進口，澳洲、加拿大和巴西等非穆斯林國家皆為全球主要清真產品出口國，越南也有機會分一杯羹。

越南清真協會主席米烏（Abbas Mieu）伊瑪目表示，清真產品為透明度、供應鏈道德和國際信任的象徵。他認為，清真為越南帶來的最大機會不僅在於出口收入，還在於鼓勵企業依照國際標準升級生產鏈。

申請清真認證需要確保產品成分、生產流程及廠房設備完全符合嚴格規定的清潔程序，並準備完整的原料來源證明與品質管制文件。

越南商工總會（VCCI）設的WTO與國際貿易中心指出，越南正利用農業優勢和認證技術的進步，大力提升清真產品出口，以滿足全球日益增長的市場。其主要出口品，如米、咖啡、腰果、胡椒、海鮮、加工水果和蔬菜，都符合穆斯林市場需求。

全球最大蝦類生產商之一的明富海產公司（MinhPhu）在獲得清真認證後，大幅增加了對穆斯林占多數國家的出口。同樣，越南乳製品龍頭Vinamilk也擴大產品線，新增清真認證產品，開拓中東和東南亞新市場。

然而，建立完善的越南清真生態系統仍有重大挑戰。實際上，它涵蓋了從原材料和生產到物流和分銷的整個價值鏈的標準。越南目前缺乏一體化的清真價值鏈，原料採購、加工、物流、倉儲和認證系統依舊分散，使得企業難以達到國際標準。

胡志明市投資貿易促進中心（ITPC）副主任胡氏權表示，目前越南企業中僅有約0.2%擁有清真認證產品，凸顯了市場潛力與實際參與度間的差距。

越南工貿部貿易促進局局長武伯富（Vu Ba Phu）向越通社指出，全球清真經濟規模估計為每年2.5兆至3兆美元，預計2028年將達到約10兆美元。

清真已超越食品認證標準，而是擴展到化妝品、藥品、時尚、貿易、物流、金融、旅遊和服務的綜合經濟生態系統，使其成為全球成長最快的市場之一。

越南新聞網（Viet Nam News）8日一篇報導指出，越南近期舉辦清真旅遊會議，討論穆斯林友善的生態系統，包括旅遊產業與貿易出口產業。

越南中南部慶和省（Khánh Hòa）把目光轉向清真經濟的國內外市場，把自己定位為越南的清真觀光業重鎮。該省擁有500公里的海岸線，近200座島嶼，及芽莊、金蘭灣等著名景點，正打造豪華海灘度假村與清真認證的農業和旅遊服務。

阿拉伯聯合大公國駐越南大使阿爾馬特魯希（BaderAlmatrooshi）向越媒表示，擁有許多國際知名豪華度假村的慶和省是越南最具吸引該國高端遊客潛力的旅遊目的地之一。

該省的放牧、海葡萄產業也都在朝清真認證與國際品質標準的方向前進，以吸引更多東南亞、中東遊客放心消費。

當地一間農業旅遊合作社聯合創始人金銀（KimNgân）說，她意識到清真旅遊市場潛力巨大，從公司成立之初就將清真旅遊作為發展重點，已著手建設相關設施，並準備文件，為公司旗下的穆斯林友好的休閒觀光農場和清真廚房等申請越南清真認證機構的認證。