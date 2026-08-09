美砸近千億拚關鍵礦物自主 盼擺脫對陸供應鏈依賴

美國總統川普七日宣布，聯邦政府將投資卅億美元（約台幣九五五點五億元）在多項關鍵礦物和電池計畫，這是美國推動增加國內生產與強化國安及產業政策的一環。

川普在美國國務院一場圓桌會議對兩百多位來自礦業高層、教育界人士、投資人及政界人士說，華府近年對礦業的關注度不夠，「我們正重拾美國作為全球礦物超強的應有地位」。

川普還說，關鍵礦物是美國實力的原料，（涵蓋）從驅動先進武器到汽車等一切的應用；「我們希望，這些不可或缺的產品都能在美國國內開採、提煉和製造」。

川普並宣布多項投資，包含五角大廈戰略資本辦公室（ＯＳＣ）將向鋰離子電池零件製造商西拉納米技術公司提供十四億美元有條件貸款；鈧礦業者Sunrise Energy Metals和磁鐵開發商Niron Magnetics分別獲四億美元和一點五億美元有條件貸款。

美國「進出口銀行」將對開發電池級天然石墨的「西水資源公司」、加工鉭與鈮的Global Advanced Metals與生產硼的5E Advanced Materials，提供五八○○萬美元貸款。

美國能源部七日也在另一個場合宣布，將撥款一億美元協助推進相關教育計畫；五角大廈也表示，將為三所美國礦業學校的方案提供八千萬美元資金。

路透七日報導說，白宮需關鍵礦物，補充在自二月底對伊朗開戰以來消耗的武器庫存，例如精準導引飛彈及防空飛彈，同時減少依賴中國大陸供應鏈。