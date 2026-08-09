輝達傳砸30億美元入股Lancium 布局AI電力基建

輝達將進一步把人工智慧（ＡＩ）布局延伸至電力基礎建設，據傳，輝達將投資最高卅億美元（約九五五點五億台幣），入股德州星際之門計畫（Stargate）資料中心園區背後的開發商Lancium，藉此掌握ＡＩ資料中心所需的土地和電力資源，這可能是輝達目前規模最大、也最直接的一次電力基礎建設布局。

科技媒體The Information引述三名知情人士報導，輝達同意先向Lancium投資廿億美元，取得約百分之廿持股。如果Lancium達成接入更多電網等特定條件，輝達將再投資十億美元，持股可望增至約百分之卅。

這筆交易對Lancium及旗下資產組合的企業價值估約一百億美元，包含輝達投入的資金和公司債務。Lancium先前已獲私募股權巨擘黑石集團投資。

知情人士表示，輝達這次投資將取得Lancium股權，不包括為資料中心工程提供信用保證，也不涉及租賃承諾。

這筆資金可望助Lancium擴大營運。Lancium正評估最快明年首次公開發行股票（ＩＰＯ）。

Lancium在德州阿比林擁有占地一千英畝的Lancium Clean Campus園區，是星際之門計畫首座投入營運的基地。Lancium和Crusoe今年七月宣布，將在德州興建規模達一ＧＷ的ＡＩ資料中心。

在美國本土，支援主權ＡＩ發展的首個重要計畫，就是星際之門計畫。星際之門計畫預計二○二九年前要在美國ＡＩ基礎設施上投資高達五千億美元。