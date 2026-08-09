市值狂飆 2大理由激勵NVIDIA股價

輝達（NVIDIA）股價一周以來飆漲逾百分之十一，市值增加五六二○億美元，寫下歷來最大單周市值增額，反映兩大利多因素助攻，一是SpaceX執行長馬斯克的誇讚，另一項利多因素是超大規模雲端運算業者的人工智慧（ＡＩ）資本支出持續旺盛。

馬斯克四日在SpaceX上市以來首場盈餘法說會上表示，輝達即將推出的Vera Rubin晶片架構效能最佳，SpaceX決定以後「全用輝達打造」。他說，「我們認為它是最佳的ＡＩ電腦。」

輝達七日股價收漲百分之二點三，周線漲幅達百分之十一點六。根據道瓊市場數據資料，這是二○二五年五月十六日當周躍漲百分之十六點一以來最大周漲幅。上周股價大漲，讓輝達市值增加五六二○億美元，單周市值增加這麼大，是歷來首見。

之前，美國超大規模雲端業者釋出的利多消息，已經助長輝達股價。谷歌、亞馬遜和臉書母公司Meta全都表示，今年將提高資本支出。

AvaTrade首席市場分析師李蔓說，除了馬斯克的讚美，「更大的題材是超大規模業者此刻ＡＩ基礎建設支出有多高」。他接受MarketWatch訪問時表示，輝達仍是首屈一指的繪圖處理器（ＧＰＵ）供應商。

不僅如此，輝達上季財報預定八月廿六日出爐，屆時可望再投下令市場驚喜的震撼彈。

李蔓說：「一些交易員顯然已提前布局。」不過她指出，市場對輝達上季表現的期望已經很高，所以屆時股價也有可能拉回。

Motley Fool分析師卓瑞預期，輝達八月底公布會計年度第二季財報時，可能帶來重磅利多，成為這個財報季給市場投下的最大震撼彈。

輝達財報大幅優於預期的前例不勝枚舉。例如，輝達預期第一季（止於四月廿六日）營收可達七八○億美元，結果交出八二○億美元的亮麗成績單。輝達預估第二季營收可達九一○億美元，但卓瑞認為實際數字可能比去年同期倍增到逼近九五○億美元，大幅超越華爾街分析師共識預測的九一九億美元。