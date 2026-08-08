聽新聞
0:00 / 0:00

貝瑞警告1987崩盤重演可信嗎？ 專家：「萬年空頭」忽略美股重要事實

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
評論者認為，對美股後市總是悲觀的「萬年空頭」，往往忽略一個重要事實：大跌後，未來會漲更多。歐新社
評論者認為，對美股後市總是悲觀的「萬年空頭」，往往忽略一個重要事實：大跌後，未來會漲更多。歐新社

電影「大賣空」原型人物貝瑞5日警告，標普500指數再登新高峰可能顯示「美股接近重大頭部」，意味類似1987年華爾街崩盤可能尾隨而至。但評論者認為，對後市總是悲觀的「萬年空頭」（permabear），忽略美國股市一個重要事實：大跌之後，未來會漲得更多。

1987年10月19日，道瓊工業指數崩跌22.6%，至今仍是美股單日最大跌幅紀錄，史稱「黑色星期一」。

標普500指數本周再創歷史新高，是過去兩個月來首見。與此同時，俗稱華爾街「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）則大幅下滑。

貝瑞見狀在個人電子報平台發文說：「市場之所以上漲，是因為波動率減弱迫使波動率目標基金（volatility-targeting fund）提高槓桿，並帶動其他動能策略運用的槓桿。」他指的是避險基金和其他大型投資人運用的系統策略，這些投資策略會在市場波動率降低時自動加碼買進；若波動率躍升，就迅速減碼，導致股價下跌。

彭博資訊專欄作家李文（Jonathan Levin）指出，聚焦波動率，強化與1987年美股崩跌的聯想，當年市場也盛行一種稱為投資組合保險（portfolio insurance）的操作策略，，結果形成惡性的反饋迴圈，最終導致市場轟然崩塌。

李文認為，貝瑞示警提醒監管當局提高警覺，防範這種投資策略可能引發的系統性風險--一旦發生火警，所有人為了逃命，會同時爭先恐後奪門而出。但若把貝瑞的警語當作「市場擇時」（market timing）參考，或許完全沒用。

因為股市閃崩若是受市場內部動能驅動，通常傾向急遽反彈，在基本面如今日這麼強的情況下尤然。貝瑞提到1987年美股摔得很重，但他沒說的是，美股在1988年馬上反撲，而且在1989年持續迭創新高。

就算投資人時機掐很準，在「黑色星期一」前夕就賣股離場，也不太有用，除非也能神準抓住重返市場的時機，但這對「萬年空頭」而言是弱項。比起企圖抓「低買、高賣」的時間點，「長期投資」方為良策。

當然，目前美股標普500指數本益比已漲上歷史高點，但仍有穩固的基本面支撐，特別是一些企業的獲利動能堪稱記憶所及最強。而歷史顯示，空前新高往往會產生更多的空前新高。

李文的結論是：投資人評估風險是正確的，但「萬年空頭」的末日警語錯誤率遠高於命中率。可把他們的警告當作參考，但沒必要奉為神諭。

美股 標普 華爾街

延伸閱讀

大賣空貝瑞再喊1987式崩盤！網酸年年喊崩：成美國老蘇

台股反彈是逃命波！陳嘉偉揭「資訊蓋牌」：買台積電、存0050安全？慎防跌破半年線

華許沉默 恐加劇美股震盪 專家：投資人應該「習慣不確定性」

存股遇空頭該賣？網勸「遵守紀律」：符合策略也可獲利了結

相關新聞

美砸重金強化礦產供應鏈 對鋰電池製造商、相關學校等投資30億美元

美國總統川普7日表示，聯邦政府將投資30億美元於多個關鍵礦產和電池計畫，是推動增加國內生產以及強化國家安全與產業政策一環，不僅有助補充在伊朗戰事中消耗的武器庫存，也可降低對中國大陸供應鏈的依賴。

歐主權衛星群 拚提前服務

歐盟表示，歐洲的主權衛星群計畫將擴大規模並加速實施，預計提前一年在2029年就推出衛星服務，因為需要更強大的通訊能力因應瞬息萬變的國防安全環境。

市值狂飆 2大理由激勵NVIDIA股價

輝達（NVIDIA）股價一周以來飆漲逾百分之十一，市值增加五六二○億美元，寫下歷來最大單周市值增額，反映兩大利多因素助攻，一是SpaceX執行長馬斯克的誇讚，另一項利多因素是超大規模雲端運算業者的人工智慧（ＡＩ）資本支出持續旺盛。

輝達傳砸30億美元入股Lancium 布局AI電力基建

輝達將進一步把人工智慧（ＡＩ）布局延伸至電力基礎建設，據傳，輝達將投資最高卅億美元（約九五五點五億台幣），入股德州星際之門計畫（Stargate）資料中心園區背後的開發商Lancium，藉此掌握ＡＩ資料中心所需的土地和電力資源，這可能是輝達目前規模最大、也最直接的一次電力基礎建設布局。

美砸近千億拚關鍵礦物自主 盼擺脫對陸供應鏈依賴

美國總統川普七日宣布，聯邦政府將投資卅億美元（約台幣九五五點五億元）在多項關鍵礦物和電池計畫，這是美國推動增加國內生產與強化國安及產業政策的一環。

波克夏上季獲利翻倍 大買庫藏股、再加碼Alphabet

波克夏上季營業利益比去年同期增長，主要受益於其鐵路與製造、服務和零售事業的強勁獲利。該公司上季也開始動用其龐大的現金部位，大舉投資Alphabet等股票，以及買回庫藏股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。