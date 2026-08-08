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波克夏上季獲利翻倍 大買庫藏股、再加碼Alphabet
波克夏上季營業利益比去年同期增長，主要受益於其鐵路與製造、服務和零售事業的強勁獲利。該公司上季也開始動用其龐大的現金部位，大舉投資Alphabet等股票，以及買回庫藏股。
波克夏8日表示，第2季營業利益年增16%至129.8億美元，或每A股約9,068美元；淨利則翻增逾一倍至256.7億美元，或每A股約17,928美元。
截至6月底，該公司現金部位從前一季創紀錄的3,973億美元減少至3,655億美元，主因是該公司上季花費約45億美元買回庫藏股，並淨買進近200億美元股票，終結了先前連續14季的淨賣出股票。波克夏7月也買了逾33億美元的自家股票。
波克夏上季購買的股票中，包括加碼100億美元在該公司已大量投資的Google和YouTube母公司Alphabet，該公司如今也成為波克夏的最大持股之一。
上季是亞伯接任波克夏執行長來的第二季，投資人和分析師一直渴望知道亞伯對波克夏資產的管理方式，會與巴菲特有何不同。巴菲特仍在擔任波克夏的董事長，在他執掌波克夏的晚年，他對如何運用波克夏的龐大現金愈發感到困難。
在經過近兩年停擺後，波克夏從今年第1季起恢復買回庫藏股，買回速度可比擬巴菲特2020年代初期的巔峰；波克夏買回最多庫藏股的年度為2021年，共買回270億美元。
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