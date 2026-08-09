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歐主權衛星群 拚提前服務

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

歐盟表示，歐洲主權衛星群計畫將擴大規模並加速實施，預計提前一年在2029年就推出衛星服務，因為需要更強大的通訊能力因應瞬息萬變的國防安全環境。

歐洲太空總署（ESA）7日宣布，這項「IRIS²」計畫還需要再部署66枚衛星，使衛星群總規模擴充為348枚。該署說，增添衛星和加快部署需要更多經費，資金將來自歐盟下個六年預算，且尚待成員國額外投資。ESA並未說明更新後的計畫需要再投入多少錢。

歐盟為降低對美國依賴，正積極強化戰略基礎建設，「IRIS²」是其中一環，估計預算超過156億歐元（180億美元）。目標是打造出在歐盟境內一體適用的衛星服務，而不是倚賴外國供應商，或由各國零碎服務拼湊而成。

這項計畫旨在涵蓋「低軌」與「中軌」衛星服務，可用於國防、資安和緊急通訊服務以及商業服務。「IRIS²」衛星群也將涵蓋更低的地球軌道，以利連結行動電話、追蹤器和感測器。

歐盟建立主權衛星網絡的計畫已吸引多家歐洲衛星公司共襄盛舉，包括Eutelsat、SACA、SES和Hispasat。這項計畫旨在對歐盟成員國提供主權通訊服務，參與的企業亦可提供商用通訊服務。

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