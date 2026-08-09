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美砸重金強化礦產供應鏈 對鋰電池製造商、相關學校等投資30億美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普7日表示，聯邦政府將投資30億美元於多個關鍵礦產和電池計畫，是推動增加國內生產以及強化國家安全與產業政策一環，不僅有助補充在伊朗戰事中消耗的武器庫存，也可降低對中國大陸供應鏈的依賴。 路透
美國總統川普7日表示，聯邦政府將投資30億美元於多個關鍵礦產和電池計畫，是推動增加國內生產以及強化國家安全與產業政策一環，不僅有助補充在伊朗戰事中消耗的武器庫存，也可降低對中國大陸供應鏈的依賴。 路透

美國總統川普7日表示，聯邦政府將投資30億美元於多個關鍵礦產和電池計畫，是推動增加國內生產以及強化國家安全與產業政策一環，不僅有助補充在伊朗戰事中消耗的武器庫存，也可降低對中國大陸供應鏈的依賴。

川普在國務院一場支持礦業的圓桌會議上告訴200多名礦業高層、教育界人士、投資人及政界人士：「我們正重拾美國作為全球礦產超級強權的應有地位。」他說，華府近年對礦業的關注度不足。

川普在演說中宣布多項投資，包括國防部（戰爭部）戰略資本辦公室（OSC）將向鋰離子電池零件製造商Sila Nanotechnologies提供14億美元有條件貸款，鈧礦產業者Sunrise Energy Metals和磁鐵開發商Niron Magnetics則各有4億美元和有1.5億美元有條件貸款。

美國輸出入銀行將對Westwater Resources、Global Advanced Materials與5E Advanced Materials提供5,800萬美元貸款。

川普表示：「關鍵礦產是美國實力的原料，驅動先進武器到汽車等一切應用。我們希望這些必要產品都能在美國境內開採、提煉與製造。」

能源部今天也接待美國14所認證礦業學校代表，推廣礦業職涯並鼓勵更多學生投身相關領域。能源部宣布將提供1億美元補助，以協助強化教育計畫，並設定在兩年內使全國大學礦業相關畢業生人數倍增的目標。五角大廈也表示將為三所美國礦業學校的計畫提供8,000萬美元資金。

另一方面，根據美國廣播公司新聞網（ABC）看到的信件，川普重新發起開革聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）的行動，即使美國最高法院6月才讓他試圖解職庫克的舉措遭挫，他仍繼續攻擊聯準會的獨立性。

ABC報導指出，白宮上周致函庫克，表示川普正「考慮」解除她的職務，並要求她在三周內對未經證實的抵押貸款詐欺指控作出回應，她的律師則稱這些指控「毫無根據」。

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