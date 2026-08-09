快訊

白海豚海警23:30將解除！太平洋3颱風外又增1熱低壓 4大路徑出爐

白海豚登陸浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

「老人味」40歲就可能出現！醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

聽新聞
0:00 / 0:00

標普500創高 反攻能否延續？本周通膨、企業財報聚焦

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國7月就業意外萎縮，減輕Fed 9月升息疑慮，帶動科技和半導體股反彈，標普500指數再創新高。歐新社
美國7月就業意外萎縮，減輕Fed 9月升息疑慮，帶動科技和半導體股反彈，標普500指數再創新高。歐新社

美國7月就業意外萎縮，減輕Fed 9月升息疑慮，帶動科技和半導體股反彈，標普500指數再創新高。本周通膨數據和應材、Lumentum、Coherent等企業財報表現，將攸關這波反攻能否延續。

標普500指數7日上漲0.6%，今年第26度改寫歷史新高；道瓊工業指數上漲0.3%，漲152點；那斯達克綜合指數上漲1.3%。三大指數周線同步走高。標普500上漲3.6%，那斯達克大漲5.2%，雙雙寫下4月以來最佳單周表現；道瓊則漲3%。

半導體股是市場反彈主力，費城半導體指數7日大漲2.6%，一周下來反彈逾9%，但仍較6月底高點低逾15%。輝達（NVIDIA）周線大漲11.6%。台積電ADR周線反彈3.9%。

Raymond James投資管理公司首席市場策略師奧頓（Matt Orton）說：「我們需要看到半導體指數成分股有更多技術面回穩的跡象，才能真正確信最壞情況已經過去。財報整體表現算是令人振奮，但要說已經脫離險境，恐怕還有一段路要走。」

美股近日受企業獲利支撐。FactSet彙整已公布業績和市場預測後估算，標普500成分股第2季獲利成長率達50.4%，可能創2021年第2季來最高。

美國7月非農就業人數減少2.3萬人，經濟學家原估會增加8.3萬人。5月和6月就業人數經下修後，合計減少10.3萬人。失業率小幅降至4.1%，主要是更多人退出勞動市場。

美債殖利率應聲走低。對Fed政策預期較敏感的2年期公債殖利率降至4.203%，影響整體經濟借貸成本的10年期公債殖利率降至4.657%。

標普 通膨 財報 美國

延伸閱讀

標普改寫新高 費半由輝達領軍周線反攻逾9% 下周關注CPI、應材財報

7月就業萎縮減輕Fed升息疑慮 下周開盤前先回顧這5件國際大事

美股早盤／四大指數走高！就業意外爆冷 提高Fed按兵不動可能性

非農就業太弱Fed下月不會升息？專家：言之過早 因7月就業數據無關緊要

相關新聞

暌違13年推新作！貝佐斯前妻麥肯琪驚喜出版第三部小說 本月將免費連載

億萬富豪麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott）將出版第三部小說，並於8月在網路平台Substack上連載，可免費閱讀。至於這部新作品的內容，她並未透露太多。

記憶體太缺 傳蘋果開始測試長鑫存儲晶片

美國媒體引述知情人士報導，蘋果開始測試在iPhone、MacBook筆電等產品，使用長鑫存儲記憶體，以解決記憶體短缺的問題。

日本擬引進AI強化網攻防禦 自衛隊最快明年導入防護軟體

日本政府今天透露，已開始研議引進AI，存取發動攻擊的源頭伺服器並使其失去危害能力；日本防衛省最快也將於2027年，在航空...

美國AI貿易逆差飆升 台灣、墨西哥為主要供應國

美國人工智慧（AI）榮景，導致美國AI相關的貿易逆差激增。6月貿易數字顯示，過去12個月美國電腦、附件及半導體逆差額逼近4千億美元，幾乎是兩年前的三倍，這還未將新建資料中心所需的冷卻系統及電力設備計算在內；AI進口來源主要是台灣及墨西哥。

外媒點名這兩家設備巨頭 避風險又能賺AI財

台積電（TSMC）作為全球晶片代工龍頭，為輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）等科技巨擘生產關鍵晶片，地位舉足輕重。然而，因其主要晶圓廠多設於地緣政治風險較高的地區，部分外媒建議投資人可將目光轉向不受地緣政治直接威脅、且同樣不可或缺的半導體設備製造商。美國知名投資網站《The Motley Fool》特別點名艾斯摩爾（ASML）與應用材料（Applied Materials），認為這兩大設備巨頭有望在 AI 浪潮下帶來豐厚回報。

中德貿易逆差擴大至550億歐元 德國對陸出口大減逾12%

中國大陸對德國出口持續增加，德國對中國大陸出口卻明顯下滑，中德貿易失衡進一步擴大。德國聯邦外貿與投資署（GTAI）9日公布的初步數據顯示，今年上半年德國對中國大陸出口年減逾12%至略低於370億歐元；自中國大陸進口則年增8.9%至918億歐元，對中國大陸貿易逆差擴大至約550億歐元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。