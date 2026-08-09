標普500創高 反攻能否延續？本周通膨、企業財報聚焦

美國7月就業意外萎縮，減輕Fed 9月升息疑慮，帶動科技和半導體股反彈，標普500指數再創新高。本周通膨數據和應材、Lumentum、Coherent等企業財報表現，將攸關這波反攻能否延續。

標普500指數7日上漲0.6%，今年第26度改寫歷史新高；道瓊工業指數上漲0.3%，漲152點；那斯達克綜合指數上漲1.3%。三大指數周線同步走高。標普500上漲3.6%，那斯達克大漲5.2%，雙雙寫下4月以來最佳單周表現；道瓊則漲3%。

半導體股是市場反彈主力，費城半導體指數7日大漲2.6%，一周下來反彈逾9%，但仍較6月底高點低逾15%。輝達（NVIDIA）周線大漲11.6%。台積電ADR周線反彈3.9%。

Raymond James投資管理公司首席市場策略師奧頓（Matt Orton）說：「我們需要看到半導體指數成分股有更多技術面回穩的跡象，才能真正確信最壞情況已經過去。財報整體表現算是令人振奮，但要說已經脫離險境，恐怕還有一段路要走。」

美股近日受企業獲利支撐。FactSet彙整已公布業績和市場預測後估算，標普500成分股第2季獲利成長率達50.4%，可能創2021年第2季來最高。

美國7月非農就業人數減少2.3萬人，經濟學家原估會增加8.3萬人。5月和6月就業人數經下修後，合計減少10.3萬人。失業率小幅降至4.1%，主要是更多人退出勞動市場。

美債殖利率應聲走低。對Fed政策預期較敏感的2年期公債殖利率降至4.203%，影響整體經濟借貸成本的10年期公債殖利率降至4.657%。