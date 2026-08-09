聽新聞
0:00 / 0:00
輝達股價周漲逾11%、市值增5,620億美元 寫下史上最大單周增額
輝達（NVIDIA）股價一周來飆漲逾11%，市值增加5,620億美元，寫下歷來最大單周市值增額，反映兩大利多因素助攻：SpaceX執行長馬斯克的誇讚，以及超大規模雲端運算業者的人工智慧（AI）資本支出持續旺盛。
馬斯克4日在SpaceX上市來首場盈餘法說會表示，輝達將推出的Vera Rubin晶片架構效能是最佳的，所以SpaceX已決定以後「全用NVIDIA打造」。他說：「我們認為它是最佳的AI電腦，而我們極為珍視與輝達多方面的密切合作與夥伴關係。」
輝達7日股價收漲2.3%，周線漲幅達11.6%，根據道瓊市場數據的資料，這是2025年5月16日當周躍漲16.1%以來最大周漲幅。上周股價大漲，讓輝達市值增加5,620億美元，單周市值增加這麼大，是歷來首見。
之前，美國超大規模雲端業者釋出的利多消息，已經助長輝達股價。Google、亞馬遜和Meta Platforms全都表示，今年將提高資本支出。
AvaTrade首席市場分析師李蔓說，除了馬斯克的讚美之外，「更大的題材是超大規模業者此刻的AI基建支出有多高」。他接受MarketWatch訪問時表示，輝達仍是首屈一指的繪圖處理器（GPU）供應商。
不僅如此，輝達上季財報預定8月26日出爐，屆時可望再令市場驚喜。李蔓說：「一些交易員顯然已提前布局。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。