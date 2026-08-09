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花旗調降美光目標價

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

花旗調降美光（Micron）目標價，由原估1,400美元下修至1,150美元，但維持「買進」評級，理由是展望明年DRAM與NAND價格雖仍有上漲動能，但力道更為放緩。

花旗分析師說：「我們預期未來四個季度，DRAM與NAND價格季增幅度都將放緩，價格將於2027年第2季觸頂。」通常，記憶體類股股價走勢，會與市場對未來幾季記憶體價格的預期一致。

至於2027年下半年，花旗目前預估DRAM價格將較上半年下降3%，先前則是估計價格會持平；NAND價格則將較上半年下降5%。花旗因而將美光2027與2028會計年度每股盈餘預估，分別下調1%與2%。

花旗 美光 目標價

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