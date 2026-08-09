美國人工智慧（AI）榮景，導致美國AI相關的貿易逆差激增。6月貿易數字顯示，過去12個月美國電腦、附件及半導體逆差額逼近4千億美元，幾乎是兩年前的三倍，這還未將新建資料中心所需的冷卻系統及電力設備計算在內；AI進口來源主要是台灣及墨西哥。

2026-08-09 18:01