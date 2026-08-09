快訊

白海豚海警23:30將解除！太平洋3颱風外又增1熱低壓 4大路徑出爐

白海豚登陸浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

「老人味」40歲就可能出現！醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

聽新聞
0:00 / 0:00

SK海力士重慶廠擬售股權

經濟日報／ 編譯劉忠勇、大陸中心／綜合外電

彭博引述知情人士報導，南韓SK海力士正評估中國大陸重慶廠的多項方案，包括引進外部投資人以加速成長。

知情人士透露，這家輝達高頻寬記憶體（HBM）主要供應商正和顧問公司接洽，協助評估這項事業。若出售部分股權，重慶廠估值可能約為30億美元。

SK海力士早在20多年前即進入大陸，當年和無錫市簽署協議，興建第一座大型海外晶圓廠。重慶廠是SK海力士大型半導體封裝及測試基地，有助擴大全球NAND快閃記憶體後段製程產能。

知情人士表示，潛在買方可能包括大陸基金和業者，SK海力士也可能保留這項資產的少數股權。據報導，相關討論仍處於初步階段，不一定會促成交易。

SK海力士近日表示，計劃斥資54兆韓元（380億美元），擴建南韓晶片生產設施。將在龍仁興建新的DRAM製造廠，並在清州興建NAND晶圓廠，以因應日益增加的記憶體需求。

SK海力士 重慶

延伸閱讀

戰略大轉移？SK海力士擬出售重慶工廠股份 全力押注南韓本土擴產

7月就業萎縮減輕Fed升息疑慮 下周開盤前先回顧這5件國際大事

1分鐘看世界／輝達應對HBM供應吃緊 新產品擬縮減記憶體用量

009829十元親民價布局SK海力士！美韓AI盟約引爆算力浪潮 輝達巨額長約護航

相關新聞

暌違13年推新作！貝佐斯前妻麥肯琪驚喜出版第三部小說 本月將免費連載

億萬富豪麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott）將出版第三部小說，並於8月在網路平台Substack上連載，可免費閱讀。至於這部新作品的內容，她並未透露太多。

記憶體太缺 傳蘋果開始測試長鑫存儲晶片

美國媒體引述知情人士報導，蘋果開始測試在iPhone、MacBook筆電等產品，使用長鑫存儲記憶體，以解決記憶體短缺的問題。

日本擬引進AI強化網攻防禦 自衛隊最快明年導入防護軟體

日本政府今天透露，已開始研議引進AI，存取發動攻擊的源頭伺服器並使其失去危害能力；日本防衛省最快也將於2027年，在航空...

美國AI貿易逆差飆升 台灣、墨西哥為主要供應國

美國人工智慧（AI）榮景，導致美國AI相關的貿易逆差激增。6月貿易數字顯示，過去12個月美國電腦、附件及半導體逆差額逼近4千億美元，幾乎是兩年前的三倍，這還未將新建資料中心所需的冷卻系統及電力設備計算在內；AI進口來源主要是台灣及墨西哥。

外媒點名這兩家設備巨頭 避風險又能賺AI財

台積電（TSMC）作為全球晶片代工龍頭，為輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）等科技巨擘生產關鍵晶片，地位舉足輕重。然而，因其主要晶圓廠多設於地緣政治風險較高的地區，部分外媒建議投資人可將目光轉向不受地緣政治直接威脅、且同樣不可或缺的半導體設備製造商。美國知名投資網站《The Motley Fool》特別點名艾斯摩爾（ASML）與應用材料（Applied Materials），認為這兩大設備巨頭有望在 AI 浪潮下帶來豐厚回報。

中德貿易逆差擴大至550億歐元 德國對陸出口大減逾12%

中國大陸對德國出口持續增加，德國對中國大陸出口卻明顯下滑，中德貿易失衡進一步擴大。德國聯邦外貿與投資署（GTAI）9日公布的初步數據顯示，今年上半年德國對中國大陸出口年減逾12%至略低於370億歐元；自中國大陸進口則年增8.9%至918億歐元，對中國大陸貿易逆差擴大至約550億歐元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。