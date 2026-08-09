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輝達傳砸968億 入股德州開發商Lancium布局電力基建

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達（NVIDIA）進一步把AI布局延伸至電力基礎建設，據傳將投資最高30億美元（約新台幣968億元），入股德州Stargate資料中心園區背後的開發商Lancium，藉此掌握AI資料中心所需的土地和電力資源。 路透
輝達（NVIDIA）進一步把AI布局延伸至電力基礎建設，據傳將投資最高30億美元（約新台幣968億元），入股德州Stargate資料中心園區背後的開發商Lancium，藉此掌握AI資料中心所需的土地和電力資源。 路透

輝達NVIDIA）進一步把AI布局延伸至電力基礎建設，據傳將投資最高30億美元（約新台幣968億元），入股德州Stargate資料中心園區背後的開發商Lancium，藉此掌握AI資料中心所需的土地和電力資源，這可能是輝達目前規模最大、也最直接的一次電力基礎建設布局。

科技媒體The Information引述知情人士報導，輝達同意先向Lancium投資20億美元，取得約20%持股。如果Lancium達成接入更多電網等特定條件，將再投資10億美元，持股將增至約30%。

這筆交易對Lancium及旗下資產組合的企業價值估約100億美元，包含輝達投入的資金和公司債務。Lancium先前已獲私募股權巨擘黑石集團投資。

知情人士表示，輝達這次投資將取得Lancium股權，不包括為資料中心工程提供信用保證，也不涉及租賃承諾。這筆資金可望協助Lancium擴大營運。Lancium也正評估最快明年首次公開發行股票（IPO）。

Lancium在德州阿比林擁有占地1,000英畝的Lancium Clean Campus園區，是Stargate計畫首座投入營運的基地。Lancium和Crusoe今年7月宣布，將在德州建規模達1GW的AI資料中心。

Stargate由軟銀、OpenAI和甲骨文合資成立，目標是興建AI資料中心。川普2025年1月宣布這項計畫，表示相關企業將投入最高5,000億美元，建設AI基礎設施。

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