聽新聞
0:00 / 0:00

密切關注12日CPI報告！押注Fed今年必升息的交易員可能投降

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國7月非農就業人數意外縮減，但市場推估聯準會（Fed）9月升息可能性仍高於40%。經濟學家認為，如果下周公布的7月消費者物價指數（CPI）進一步趨緩，將使許多斷定Fed今年必定升息的交易員措手不及。路透
美國7月非農就業人數意外縮減，但市場推估聯準會（Fed）9月升息可能性仍高於40%。經濟學家認為，如果下周公布的7月消費者物價指數（CPI）進一步趨緩，將使許多斷定Fed今年必定升息的交易員措手不及。路透

美國7月非農就業人數意外不增反減，市場預估聯準會Fed）9月升息機率下滑，但可能性仍高於40%。經濟學家認為，如果下周公布的7月消費者物價指數（CPI）進一步降溫，延續6月通膨走緩趨勢，可能讓許多至今一口咬定Fed今年必會升息的交易員措手不及。

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯（Robin J. Brooks）8日撰文指出，美國7月就業報告非常弱，凸顯出Fed上月決議維持利率不變是正確選擇，畢竟毫無跡象顯示基礎通膨失控。

布魯克斯表示，6月CPI數據溫和，加上7月非農就業報告遠比預期弱，照理說市場應該放棄對Fed今年升息的押注。但在非農就業報告公布後，芝商所（CME）FedWatch網站顯示，利率期貨交易員依然推測Fed 9月升息機率達42%，年底前至少升息一次的機率更逼近100%。

他認為，這實在沒道理，尤其在市場估計Fed 7月升息機率有40%卻槓龜之後。市場似乎堅信「Fed必須升息才能重拾公信力」那一套，所以不輕言投降。

這也彰顯出，預定8月12日（周三）公布的美國7月CPI報告異常重要。

布魯克斯預測，7月CPI也將呈現一幅通膨溫和的景象。道瓊社訪調結果顯示，分析師預測，7月整體CPI年增率為3.4%，比6月的3.5%趨緩；剔除食品和能源價格的核心CPI年增幅估為2.5%，也比6月的2.6%趨緩。如此一來，市場將不得不投降，不再斷定Fed今年必定升息。

Fundstrat研究部主主管李湯姆（Tom Lee）本周也表示，7月通膨與工資數據可望趨緩，將是助漲美股的另一股順風。他指出，目前市場過度高估Fed下月升息的可能性，一旦接下來出爐的經濟數據證實通膨減弱，Fed下次決策會議（訂於9月15日至16日舉行）可望持續按兵不動，將有利美股進一步上攻。

Fed 升息 交易員 聯準會 通膨 CPI 美國

延伸閱讀

非農就業太弱Fed下月不會升息？專家：言之過早 因7月就業數據無關緊要

標普改寫新高 費半由輝達領軍周線反攻逾9% 下周關注CPI、應材財報

美股早盤／四大指數走高！就業意外爆冷 提高Fed按兵不動可能性

經濟日報社論／Fed新主席華許的蜜月期就此結束

相關新聞

美砸重金強化礦產供應鏈 對鋰電池製造商、相關學校等投資30億美元

美國總統川普7日表示，聯邦政府將投資30億美元於多個關鍵礦產和電池計畫，是推動增加國內生產以及強化國家安全與產業政策一環，不僅有助補充在伊朗戰事中消耗的武器庫存，也可降低對中國大陸供應鏈的依賴。

歐主權衛星群 拚提前服務

歐盟表示，歐洲的主權衛星群計畫將擴大規模並加速實施，預計提前一年在2029年就推出衛星服務，因為需要更強大的通訊能力因應瞬息萬變的國防安全環境。

市值狂飆 2大理由激勵NVIDIA股價

輝達（NVIDIA）股價一周以來飆漲逾百分之十一，市值增加五六二○億美元，寫下歷來最大單周市值增額，反映兩大利多因素助攻，一是SpaceX執行長馬斯克的誇讚，另一項利多因素是超大規模雲端運算業者的人工智慧（ＡＩ）資本支出持續旺盛。

輝達傳砸30億美元入股Lancium 布局AI電力基建

輝達將進一步把人工智慧（ＡＩ）布局延伸至電力基礎建設，據傳，輝達將投資最高卅億美元（約九五五點五億台幣），入股德州星際之門計畫（Stargate）資料中心園區背後的開發商Lancium，藉此掌握ＡＩ資料中心所需的土地和電力資源，這可能是輝達目前規模最大、也最直接的一次電力基礎建設布局。

美砸近千億拚關鍵礦物自主 盼擺脫對陸供應鏈依賴

美國總統川普七日宣布，聯邦政府將投資卅億美元（約台幣九五五點五億元）在多項關鍵礦物和電池計畫，這是美國推動增加國內生產與強化國安及產業政策的一環。

波克夏上季獲利翻倍 大買庫藏股、再加碼Alphabet

波克夏上季營業利益比去年同期增長，主要受益於其鐵路與製造、服務和零售事業的強勁獲利。該公司上季也開始動用其龐大的現金部位，大舉投資Alphabet等股票，以及買回庫藏股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。