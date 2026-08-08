聽新聞
0:00 / 0:00
戰略大轉移？SK海力士擬出售重慶工廠股份 全力押注南韓本土擴產
知情人士透露，南韓SK海力士公司正在評估大陸重慶工廠的多種處置方案，包括引入投資者，SK海力士自身可能會保留該資產的少數股權。
彭博報導，知情人士表示，SK海力士正在與潛在顧問機構接洽，以協助評估該業務。潛在的股權出售對該工廠的估值可能約為30億美元（新台幣932億元）。SK海力士是輝達高頻寬記憶體晶片的關鍵供應商。
SK 海力士官網顯示，該公司進入大陸市場已有20多年歷史。SK 海力士當時與江蘇無錫簽署協定，興建首個大型海外晶圓製造廠。而重慶工廠則作為大規模的半導體封裝與測試基地，助推該公司NAND快閃記憶體後端生產業務在全球範圍內增長。
知情人士表示，意向收購方可能包括大陸本土基金及產業資本，SK 海力士自身可能會保留該資產的少數股權。不過相關探討仍處於早期階段，未必會達成最終交易。
IT之家報導，SK 海力士7日宣佈，公司董事會決議通過向龍仁 Y2、清州 M17 兩座晶圓廠合計投資54兆韓元（約新台幣1.2兆元）。
該公司將在龍仁新建一座 DRAM 製造工廠，並在清州新建一座 NAND 生產工廠，以應對 AI 時代對存儲晶片日益增長的需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。