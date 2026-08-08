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只需大筆一揮？川普又威脅禁買瑞士貨 撂狠話「幸好我是好人」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普7日出席美國礦業圓桌會議致詞。美聯社
美國總統川普7日出席美國礦業圓桌會議致詞。美聯社

美國總統川普針對瑞士與美國的貿易失衡，又撂狠話。他說，自己只需「大筆一揮」，一道命令下去，禁止美國買瑞士的手表或其他任何產品，就能抹除美國對瑞士的390億美元貿易逆差。川普覺得，瑞士應該感到幸運，「幸好我是個好人」，沒有這麼做。

川普自認瑞士在經濟上相當依賴美國，他要傷害瑞士經濟輕而易舉，只要美國不買瑞士貨，瑞士就「不會再屬於菁英國家之列，將遭遇大麻煩」。

川普相關最新談話，是在接受美國媒體《Punchbowl News》訪問時所說，專訪影片7日在YouTube發布。

川普雖是再度就貿易問題威脅瑞士，但他談到瑞士的原因，其實先是在評論美國的利率政策。長期以來，川普一直主張美國的關鍵利率應該降低，施壓聯準會（Fed）降息。他說：「看看瑞士…他們支付的利率只有0.5%。他們是最低的。」

川普相信，是美國讓瑞士成為「菁英國家」之一，然而瑞士的利率卻超級低。他要求：「我們應該再次讓美國擁有最低的利率。」

根據美國經濟分析局（BEA）的數據，美國對瑞士的貿易赤字並非川普所說的390億美元那麼多。2025年，美國與瑞士之間的商品及服務貿易總額約為2,929億美元；美國對瑞士的貿易逆差為81.2億美元。2024年的逆差則約為95.8億美元。

外國直接投資（FDI）方面，瑞士是美國第六大投資來源國；瑞士對美國的3,500億美元投資，支持了數十萬個美國就業機會。

川普先前即曾多次指控瑞士對美貿易享有巨大順差，並據以主張對瑞士提高關稅，稅率因而一度高達30%，適用產品包括高級手表、精密產品。後因雙方進行貿易談判，加上川普的對等關稅被判定違法等轉折，今年7月底起，關稅為12.5%。華府以瑞士在打擊使用強迫勞動製造的產品方面，做得不夠為理由，課徵此稅率。

瑞士 川普 美國

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