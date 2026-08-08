為新資料中心供電！亞馬遜投資德州燃氣發電廠 公司證實回應
美國網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）今天證實，將出資在德州興建一座巨型私有燃氣發電廠，這座發電廠可能成為全美單一最大的溫室氣體排放源。
法新社報導，這是科技巨頭為了讓人工智慧（AI）更快速上線運作，脫離電網自建能源系統的最新例證。
這項消息是由市場情報公司Cleanview率先披露，Cleanview透過檢視衛星影像，推敲出亞馬遜本週提交的3份資料中心建造許可，與這座由Pacifico Energy開發、名為GW Ranch的燃氣發電廠有關。
先前提交的電廠許可顯示，這座電廠將設置35座渦輪機，發電容量達7.65GW（Gigawatts，百萬瓩），規模超越目前在美國運作的任何燃氣發電廠。
一座規模更大的設施正計劃在俄亥俄州興建，發電容量達9.2GW，由軟體銀行（SoftBank）參與的公私合作夥伴關係推動。這座電廠不僅將接入電網，同時將為一座資料中心供電。
這座位於德州貝可斯郡（Pecos County）的燃氣發電廠，依許可每年可排放超過3000萬公噸的溫室氣體，比全美任何其他單一來源還多，儘管相關設施排放量很少達到核准的上限。
亞馬遜表示，透過自行發電，可避免將成本轉嫁給一般美國民眾；隨著公用事業公司為了因應AI熱潮興建新的基礎設施，並將相關成本轉嫁給消費者，美國民眾的電費已大幅攀升。
發言人說：「亞馬遜相信應全額負擔自身運作所需的能源成本。」
「我們在貝可斯郡計劃興建的新資料中心園區正是如此：園區將由新的現場發電設施供電，不會提高德州家庭的電費，並將待電網併聯時程允許後，轉為接入電網供電。」
亞馬遜補充表示，目前正在「探索」在園區發展太陽能與電池儲能的「機會」，並將利用「不可飲用的微鹹地下水」，稱這可避免對流域造成壓力。
亞馬遜也表示，根據「氣候宣言」（The ClimatePledge），公司仍致力於在2040年前達成淨零碳排，且已在德州啟動40項無碳能源計畫，總發電容量接近10GW。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。