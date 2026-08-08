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為新資料中心供電！亞馬遜投資德州燃氣發電廠 公司證實回應

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）今天證實，將出資在德州興建一座巨型私有燃氣發電廠，這座發電廠可能成為全美單一最大的溫室氣體排放源。 美聯社
美國網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）今天證實，將出資在德州興建一座巨型私有燃氣發電廠，這座發電廠可能成為全美單一最大的溫室氣體排放源。 美聯社

美國網路零售巨擘亞馬遜Amazon）今天證實，將出資在德州興建一座巨型私有燃氣發電廠，這座發電廠可能成為全美單一最大的溫室氣體排放源。

法新社報導，這是科技巨頭為了讓人工智慧（AI）更快速上線運作，脫離電網自建能源系統的最新例證。

這項消息是由市場情報公司Cleanview率先披露，Cleanview透過檢視衛星影像，推敲出亞馬遜本週提交的3份資料中心建造許可，與這座由Pacifico Energy開發、名為GW Ranch的燃氣發電廠有關。

先前提交的電廠許可顯示，這座電廠將設置35座渦輪機，發電容量達7.65GW（Gigawatts，百萬瓩），規模超越目前在美國運作的任何燃氣發電廠。

一座規模更大的設施正計劃在俄亥俄州興建，發電容量達9.2GW，由軟體銀行（SoftBank）參與的公私合作夥伴關係推動。這座電廠不僅將接入電網，同時將為一座資料中心供電

這座位於德州貝可斯郡（Pecos County）的燃氣發電廠，依許可每年可排放超過3000萬公噸的溫室氣體，比全美任何其他單一來源還多，儘管相關設施排放量很少達到核准的上限。

亞馬遜表示，透過自行發電，可避免將成本轉嫁給一般美國民眾；隨著公用事業公司為了因應AI熱潮興建新的基礎設施，並將相關成本轉嫁給消費者，美國民眾的電費已大幅攀升。

發言人說：「亞馬遜相信應全額負擔自身運作所需的能源成本。」

「我們在貝可斯郡計劃興建的新資料中心園區正是如此：園區將由新的現場發電設施供電，不會提高德州家庭的電費，並將待電網併聯時程允許後，轉為接入電網供電。」

亞馬遜補充表示，目前正在「探索」在園區發展太陽能與電池儲能的「機會」，並將利用「不可飲用的微鹹地下水」，稱這可避免對流域造成壓力。

亞馬遜也表示，根據「氣候宣言」（The ClimatePledge），公司仍致力於在2040年前達成淨零碳排，且已在德州啟動40項無碳能源計畫，總發電容量接近10GW。

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