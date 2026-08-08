AI基金險瓦解仍砸4億美元 矽谷金童押注晶片新創Source Foundry

AI股上個月重挫，一度使避險基金Situational Awareness瀕臨瓦解，但這檔避險基金卻在出售大部分上市股票部位後幾天，隨即向晶片製造新創公司Source Foundry追加投資4億美元，使投資總額增至5億美元，押注這家公司能以更快速、低廉的方式生產晶片。

彭博引述知情人士報導，Situational Awareness原已投資Source Foundry 1億美元，本周再投入4億美元。

Source Foundry去年由史丹佛大學研究人員奧貝德（Abdulmalik Obaid）和柏格（Joe Burg）共同創立，目前已募得至少數億美元，最近一輪募資估值達50億美元。紅杉資本先前也曾投資這家公司。

Source Foundry希望改變晶片製造方式，為AI熱潮帶動的半導體設備需求提供更快速且低成本的選擇。

目前先進晶片製造高度仰賴艾司摩爾（ASML）設備，機台體積跟一輛巴士一樣大，製造和安裝都相當耗時，且每台價格可能超過4億美元。Source Foundry押注能以不同技術降低設備的複雜程度、成本和生產時間。

紅杉資本合夥人 Stephanie Zhan說：「Source Foundry希望從不同的物理原理出發，打造更簡單、更便宜，也能更快製造的設備。如此才能讓晶片產能以產業需要的速度真正擴張，提高全球製造智慧運算能力的產能。」

Situational Awareness由年僅24歲有矽谷金童之譽的OpenAI前研究員阿申布倫納（Leopold Aschenbrenner）創辦，投資策略橫跨企業不同發展階段，既投資尚未推出產品或取得營收的早期新創公司，也持有上市股票。

從押注Source Foundry看來，阿申布倫納仍願意押注技術複雜、企圖心強，且可能需要多年才能實現商業化的計畫。

Situational Awareness原本持有SK海力士、SanDisk、AI雲端運算業者Nebius Group和燃料電池製造商Bloom Energy等股票。這些科技股7月迅速下跌，使基金蒙受重大損失，銀行也接連要求補繳擔保品。Situational Awareness因而把大部分上市股票部位，以九折的價格賣給避險基金大亨葛里芬（Ken Griffin）旗下城堡投資（Citadel）。