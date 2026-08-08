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SK海力士擬為重慶NAND封測廠引進投資人 估值上看30億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SK海力士早在20多年前即進入中國大陸，當年和無錫市簽署協議，興建第一座大型海外晶圓廠。路透
SK海力士早在20多年前即進入中國大陸，當年和無錫市簽署協議，興建第一座大型海外晶圓廠。路透

彭博引述知情人士報導，南韓SK海力士正評估大陸重慶廠的多項方案，包括引進外部投資人以加速成長。

知情人士透露，這家輝達高頻寬記憶體（HBM）主要供應商正和顧問公司接洽，協助評估這項事業。若出售部分股權，重慶廠估值可能約為30億美元。

SK海力士早在20多年前即進入中國大陸，當年和無錫市簽署協議，興建第一座大型海外晶圓廠。重慶廠是SK海力士的大型半導體封裝及測試基地，有助擴大全球NAND快閃記憶體後段製程產能。

知情人士表示，潛在買方可能包括中國大陸基金和業者，SK海力士也可能保留這項資產的少數股權。據報導，相關討論仍處於初步階段，不一定會促成交易。

此外，SK海力士周五已表示，計劃斥資54兆韓元（380億美元），擴建南韓晶片生產設施。將在龍仁興建新的DRAM製造廠，並在清州興建NAND晶圓廠，以因應AI時代日益增加的記憶體需求。

SK海力士 海力士 NAND

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