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輝達傳擬投最高30億美元入股Lancium AI版圖延伸至電力基建

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達直接將投資觸腳伸向電力基礎建設。路透
輝達直接將投資觸腳伸向電力基礎建設。路透

輝達（NVIDIA）進一步把AI布局延伸至電力基礎建設，據報導將投資最高30億美元，入股德州Stargate資料中心園區背後的開發商Lancium，藉此掌握AI資料中心所需的土地和電力資源，這可能是輝達目前規模最大、也最直接的一次電力基礎建設布局。

The Information引述三名知情人士報導，輝達同意先向Lancium投資20億美元，取得約20%持股。如果Lancium達成接入更多電網等特定條件，輝達將再投資10億美元，持股可望增至約30%。

這筆交易對Lancium及旗下資產組合的企業價值估為約100億美元，包含輝達投入的資金和公司債務。Lancium已獲私募股權巨擘黑石集團（Blackstone）投資。

知情人士表示，輝達這次投資將取得Lancium股權，不包括為資料中心工程提供信用保證，也不涉及租賃承諾。

這筆資金可望協助Lancium擴大營運。Lancium也正評估最快明年首次公開發行股票（IPO）。

Lancium在德州阿比林擁有占地1,000英畝的Lancium Clean Campus園區，是Stargate計畫首座投入營運的基地。Lancium和Crusoe今年7月宣布，將在德州興建規模達1GW的AI資料中心。

Stargate由軟銀、OpenAI和甲骨文合資成立，目標是興建AI資料中心。美國總統川普今年1月宣布這項計畫，並表示相關企業將投入最高5,000億美元，建設AI基礎設施。

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