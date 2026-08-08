聽新聞
0:00 / 0:00

日圓勁升至157.76 周線仍小貶 美日再干預預期升溫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓周線仍小幅貶值。美日政府進場干預後，日圓本周走勢劇烈震盪。路透
日圓周線仍小幅貶值。美日政府進場干預後，日圓本周走勢劇烈震盪。路透

日圓周五在美國就業報告數據疲弱、美元走軟的牽動下勁升，交易者也密切注意，官方是否準備再度進場干預日圓匯價

日圓周五升值0.4%，紐約時間下午5時報1美元兌157.76日圓。即使如此，日圓周線仍小幅貶值。美日政府進場干預後，日圓本周走勢劇烈震盪。

道富銀行策略師費里奇（Lee Ferridge）說：「市場預期政府可能干預，因為上次出手時，美元原本就已承受壓力。」他還表示，周五日圓升值看來和官方干預無關，但他說：「順勢推一把總是比較容易。」

美國商品期貨交易委員會（CFTC）周五公布的截至8月4日止一周資料顯示，政府干預有助穩定日圓後，避險基金大幅削減看空日圓的部位。

日圓上周一度逼近1美元兌164日圓，接近40年低點，隨後日本和美國聯手買進日圓，是1998年以來首度同步干預。

上周干預帶來的效果近日逐漸消退，市場因而猜測政府可能再度出手，也可見，干預難以扭轉日圓長期跌勢。美日利差懸殊、日本債務沉重及地緣政治不確定性，仍持續壓低日圓。美日官員已警告投資人，必要時將堅決繼續支撐日圓。

摩根士丹利策略師周五表示，雖然仍維持日圓「中立」看法，但已轉為偏空。他們預估，除非美日進一步聯手干預匯市，否則日圓兌美元將逐步走貶。

日本銀行上周維持政策利率不變，但隔夜指數交換顯示，日銀9月前升息的機率約為60%。日本最高外匯事務官員三村淳表示，政府將配合貨幣政策因應匯市波動。

日本表示，春季黃金周期間曾三度進場干預匯市、支撐日圓，打破近日連續出手兩次的做法。又增加一波干預，顯然是為了加深對投資人的心理影響。

First Eagle Investments基金經理人艾皮歐（Idanna Appio）周五表示，干預「可以爭取時間，讓政策組合更具可信度，或向投資人傳達更明確的訊息」。她說：「但我不認為單靠干預就能成功。」

彭博分析日銀帳戶後推估，政府7月31日可能動用約340億美元干預匯市、支撐日圓，前一天更砸下約530億美元，若經官方證實，將創歷來最大單日干預規模。

日圓 美日 匯價

延伸閱讀

日圓已回吐近半數干預升幅 市場警戒美日第二輪保衛戰開打

日本4月30日砸6.2兆日圓救匯 創單日歷史新高

日圓吸引力減弱 歐元、瑞郎成融資貨幣

《「我是有錢人」迷思806》投資人更該擔心的可能不是日圓 而是美債或是美元資產

相關新聞

美砸重金強化礦產供應鏈 對鋰電池製造商、相關學校等投資30億美元

美國總統川普7日表示，聯邦政府將投資30億美元於多個關鍵礦產和電池計畫，是推動增加國內生產以及強化國家安全與產業政策一環，不僅有助補充在伊朗戰事中消耗的武器庫存，也可降低對中國大陸供應鏈的依賴。

歐主權衛星群 拚提前服務

歐盟表示，歐洲的主權衛星群計畫將擴大規模並加速實施，預計提前一年在2029年就推出衛星服務，因為需要更強大的通訊能力因應瞬息萬變的國防安全環境。

市值狂飆 2大理由激勵NVIDIA股價

輝達（NVIDIA）股價一周以來飆漲逾百分之十一，市值增加五六二○億美元，寫下歷來最大單周市值增額，反映兩大利多因素助攻，一是SpaceX執行長馬斯克的誇讚，另一項利多因素是超大規模雲端運算業者的人工智慧（ＡＩ）資本支出持續旺盛。

輝達傳砸30億美元入股Lancium 布局AI電力基建

輝達將進一步把人工智慧（ＡＩ）布局延伸至電力基礎建設，據傳，輝達將投資最高卅億美元（約九五五點五億台幣），入股德州星際之門計畫（Stargate）資料中心園區背後的開發商Lancium，藉此掌握ＡＩ資料中心所需的土地和電力資源，這可能是輝達目前規模最大、也最直接的一次電力基礎建設布局。

美砸近千億拚關鍵礦物自主 盼擺脫對陸供應鏈依賴

美國總統川普七日宣布，聯邦政府將投資卅億美元（約台幣九五五點五億元）在多項關鍵礦物和電池計畫，這是美國推動增加國內生產與強化國安及產業政策的一環。

波克夏上季獲利翻倍 大買庫藏股、再加碼Alphabet

波克夏上季營業利益比去年同期增長，主要受益於其鐵路與製造、服務和零售事業的強勁獲利。該公司上季也開始動用其龐大的現金部位，大舉投資Alphabet等股票，以及買回庫藏股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。