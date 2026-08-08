美就業數據遜於預期升息風險降低 美股收紅

輝達將進一步把人工智慧（ＡＩ）布局延伸至電力基礎建設，據傳，輝達將投資最高卅億美元（約九五五點五億台幣），入股德州星際之門計畫（Stargate）資料中心園區背後的開發商Lancium，藉此掌握ＡＩ資料中心所需的土地和電力資源，這可能是輝達目前規模最大、也最直接的一次電力基礎建設布局。

2026-08-09 00:00