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美就業數據遜於預期升息風險降低 美股收紅
美國公布7月非農就業人數意外減少，遠遜於分析師預期的穩定就業人數成長，美元明顯走貶，同時降低聯邦準備理事會（Fed）升息風險，美股今天收漲。
道瓊工業指數終場上漲151.83點，或0.28%，收在54036.93點。
標準普爾500指數上漲47.68點，或0.62%，收在7757.64點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲342.27點，或1.30%，收在26690.62點。
費城半導體指數上漲308.096點，或2.56%，收在12356.789點。
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