聽新聞
0:00 / 0:00
美非農就業疲弱降低升息風險 歐股收紅
美國公布7月減少數千就業機會後，美元明顯走貶，同時也降低聯邦準備理事會（Fed）升息風險，受此影響，幾乎所有歐洲股市今天均以上漲作收，巴黎、法蘭克福及米蘭股市再創歷史新高。
倫敦FTSE 100指數上漲33.20點或0.31%，收在10901.09點。
法蘭克福DAX指數上漲179.32點或0.69%，收在26319.45點。
巴黎CAC 40指數上漲15.22點或0.17%，收在8714.93點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。