局勢翻轉 亞股走向國內資金主導

在亞太企業七月發股籌資額創紀錄之際，亞洲各國國內投資人正逐漸成為股市的主要資金來源，日漸壯大的中產階級把儲蓄從黃金與不動產，轉向股市，對外資動向的敏感度降低，也翻轉了亞洲市場的權力平衡。

亞洲投資人對股票的興趣也轉濃。各國政府都在鼓勵家庭承擔更多風險，印度、日本和南韓正推動改善公司治理並提高股東報酬，以強化股票投資的吸引力，民眾紛紛投資共同基金、指數型基金（ＥＴＦ）及個股。里昂證券（ＣＬＳＡ）新加坡首席股權策略師雷德曼形容，「股票投資文化正在萌芽」。

金融數據供應商ＥＰＦＲ的資料顯示，總部設於亞洲新興經濟體的基金二○二二至二○二五年共投入五五七○億美元於其股市，是此前四年總和的七倍多。相較下，外資基金同期的投入額則銳減百分之八十一至兩百六十億美元。

這種轉變意味著台灣、印度、越南等股市對外資動作的敏感度降低。印度股市市值已超越英國和法國，成為全球第五大股市。台灣的證券戶數量達一四五○萬戶，相當於人口的百分之六十二，另據ＨＳＣ戰略市場研究公司，去年印尼國內投資人的交易量占比達百分之七十。

一般散戶的影響力將與日俱增。經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）預估，到二○三○年時，全球百分之六十五的中產階級將生活在亞洲。大華銀行（ＵＯＢ）去年的報告指出，亞洲私人財富的全球占比過去廿五年來已從百分之六攀升至百分之廿一，到二○二九年時可能再提高到百分之廿五，價值達九十九兆美元。

彭博七日引述知情人士報導，台灣規模約四九○億美元（約台幣一點五七兆元）的公務人員退休撫卹基金（簡稱退撫基金），傳出正計畫分配更多資金委託第三方資產管理機構管理，以提高對全球股市的配置。

退撫基金可能向一批基金管理業者各配置約兩億美元資金，由他們代為投資國際市場，但整體委外規模尚未確定。

退撫基金仍在評估投資策略，選項包括被動式投資或增強型指數基金。退撫基金發言人證實，的確有規畫新增委託外部資產管理機構投資全球股票，但強調總投資金額及具體策略尚未拍板定案。

退撫基金管理資產規模約台幣一點五七兆元，負責管理六十多萬名軍公教人員的退休資產。截至六月底，外部資產管理機構代操的海外資產約一一五億美元。