聽新聞
0:00 / 0:00

被中國AI進步神速嚇到…美國要查陸企透過雲端租用輝達晶片 堵管制漏洞

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
Kimi K3等高性能AI模型的問世，促使美國政府開始審查中國企業透過租用海外運算服務取得先進晶片的途徑，以評估這種模式是否已成為現行出口管制的漏洞。美聯社
Kimi K3等高性能AI模型的問世，促使美國政府開始審查中國企業透過租用海外運算服務取得先進晶片的途徑，以評估這種模式是否已成為現行出口管制的漏洞。美聯社

知情人士透露，在中國人工智慧（AI）技術近期接連獲得突破後，負責調查晶片出口管制違規行為的美國政府部門，正在審查中國AI企業透過租用海外運算服務使用先進晶片的合法途徑，以評估這種模式是否已成為現行出口管制的新漏洞。

彭博資訊引述消息人士報導，美國商務部工業與安全局（BIS）的執法部門，除持續追查受管制晶片是否經由黑市走私流入中國外，也開始系統性調查中國企業透過雲端服務遠端使用先進AI晶片的情況。由於晶片並未實際出口至中國，而是設置在其他國家的資料中心供遠端運算，因此目前並未違反美國現行出口管制規定，但這類做法已引起華府高度關注。

事實上，美國重新檢討政策，與中國AI企業近期陸續推出高性能AI模型有關。中國新創公司月之暗面（Moonshot AI）日前發布大型語言模型Kimi K3，在多項基準測試中的表現已接近美國OpenAI與Anthropic等業者的最新模型。白宮高層官員更公開指控，月之暗面非法取得輝達最先進AI晶片，並透過泰國合作夥伴遠端使用相關設備。知情人士說，該名官員在指控之前並未與商務部協調，但數日後BIS仍啟動相關調查。

目前美方一方面整理涉嫌將受管制輝達晶片非法轉運至中國的國家名單，另方面也盤點中國企業透過海外資料中心合法租用AI算力的主要據點，雖然此種途徑不算違法，不在執法範疇內，但美方仍希望釐清現行法規是否足以因應新興營運模式。

美國總統川普已明確表示，不允許性能更高的輝達Blackwell系列晶片出口中國。

然而，Kimi K3的問世凸顯這類處理器可透過完全合法的途徑取得，令美國鷹派官員感到沮喪，他們長期以來一直希望能堵住遠端存取漏洞。但外界仍質疑，BIS是否有權限制允許此類途徑取得晶片的雲端運算協議，因為該機構的出口管制向來著重於實體貨物的流動。

目前，美國國會眾議院已通過跨黨派法案，擬賦予政府法律依據以限制海外雲端算力提供給中國企業，但該法案仍須參議院審議，即便最終獲得通過，幾乎肯定會遭到輝達和其他科技公司的反對。

分析師指出，中國企業對海外AI雲端算力需求快速成長，帶動了東南亞資料中心投資熱潮，該地區已有多家業者提供搭載輝達高階晶片的雲端運算服務給中國客戶，華府也懷疑這些公司將處理器實際轉移至中國。但要找出這些安排並非易事，輝達晶片的買家不願透露其中國客戶的身份，他們還常會採取措施撇清關係。

晶片 雲端 輝達

延伸閱讀

學矽谷養套殺！阿里巴巴傳將對千問AI大型用戶營收抽成 跟進月之暗面

月之暗面AI模型突破測試沙盒 引發資安風險疑慮

AI監管拉鋸戰／川普畫下大西洋數位鐵幕

下一代AI戰場／「超越工業革命」 美中競逐AGI

相關新聞

OpenAI首款AI硬體竟是「甜甜圈造型」智慧音箱？彭博爆料售價可能萬元

知情人士透露，OpenAI正在打造的新硬體裝置，是一款外型有如甜甜圈的無螢幕智慧音箱，尺寸相當於一個「冰上曲棍球」，並配備可調整的零件，讓產品「個性化」，售價可能超過300美元（新台幣約9,600元）。

美股早盤／四大指數走高！就業意外爆冷 提高Fed按兵不動可能性

美股7日早盤上漲，主因是美國7月就業數據意外疲軟，使市場認為美國聯準會（Fed）短期內將不需趕著升息，提高貨幣政策維持按兵不動的可能性。

1分鐘看世界／輝達應對HBM供應吃緊 新產品擬縮減記憶體用量

科技媒體Information報導，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達正測試至少三種版本的下一代AI加速器Rubin Ultra，部分版本的記憶體使用量低於原先公布的規格，反映該公司正設法因應高頻寬記憶體（HBM）晶片供應可能不足的問題。

美就業急凍 升息壓力減 7月非農就業意外減2.3萬人

美國最新非農就業報告出爐，上月就業人數意外較前月銳減，大幅減輕聯準會（Fed）的升息壓力，美股三大指數7日早盤應聲上漲。

電網+AI搶貨銅價創新高 倫敦銅期貨連漲六周

國際銅價創新高，反映全球銅市場供需吃緊，除了電網與AI搶貨之外，還有智利極端天候影響供應。但這波最新漲勢下的背景比以往更加複雜，使得向來被視為全球景氣冷熱指標的銅，如今變得更難解讀。

局勢翻轉 亞股走向國內資金主導

在亞太企業七月發股籌資額創紀錄之際，亞洲各國國內投資人正逐漸成為股市的主要資金來源，日漸壯大的中產階級把儲蓄從黃金與不動產，轉向股市，對外資動向的敏感度降低，也翻轉了亞洲市場的權力平衡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。