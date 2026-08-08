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1分鐘看世界／輝達應對HBM供應吃緊 新產品擬縮減記憶體用量

經濟日報／ 本報訊

科技媒體Information報導，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達正測試至少三種版本的下一代AI加速器Rubin Ultra，部分版本的記憶體使用量低於原先公布的規格，反映該公司正設法因應高頻寬記憶體（HBM）晶片供應可能不足的問題。

美國／Meta平台遭判決傷害兒少 裁罰總額逼近10億美元

新墨西哥州一名法官6日判定科技巨擘Meta旗下平台對兒少的傷害，已構成「公共妨害」，須額外支付5.67億美元賠償金，並提高應用程式的安全防護措施。這使本案裁罰總額逼近10億美元。

聯合國／氣候＋戰火衝擊 上月全球糧價攀三年高點

聯合國糧農組織（FAO）7日說，全球糧價指數7月漲至三年多來最高的131.1點，因惡劣氣候影響作物產出，波灣和黑海戰事又打亂市場，其中穀物價格走強、糖價攀揚，肉價從高點回落。

沙國／單月銷美原油數量降至零 41年來首見

沙烏地阿拉伯7月銷往美國的原油降至零，為1985年以來首見，凸顯中東戰事已明顯改變美國煉油業的採購來源。荷莫茲海峽通航風險升高後，美國煉油商轉向其他替代來源，例如委內瑞拉。

日本／秋田將建大型AI資料中心 經費上看126億美元

日媒報導，日本秋田市將布建全日本數一數二大的AI資料中心，容量約500MW，預計將斥資2兆日圓（126億美元），目標2030年代初期營運，目前與阿聯主權財富基金洽談投資這項計畫。

南韓／SK海力士斥資380億美元 設立記憶體新廠

為因應AI時代下記憶體需求持續增加，SK海力士將投資54兆韓元（380億美元）擴廠，其中約三分之二用於在龍仁設立DRAM新廠，以及在清州增建NAND製造廠。公司產能已被訂滿到2027年底。

菲律賓／受貪汙醜聞伊朗戰爭影響 上季GDP增2.3% 不如預期

菲國第2季國內生產毛額（GDP）年增2.3%，低於預期的2.9%和前季2.8%，增幅達新冠疫情外2009年第4季來最低，不僅投資萎縮9.2%，消費也僅成長2.8%，反映政府貪汙醜聞和伊朗戰爭影響。

馬來西亞／瞄準台陸越南特定鋼材 進行反傾銷調查

大馬投資、貿易及工業部表示，因接獲國內廠商申訴，已對從台灣、中國大陸和越南進口的鍍鋁和鍍鋅合金和非合金鋼扁軋產品，展開反傾銷調查，將在啟動調查後120天內做出初步裁定。

輝達 記憶體 美國

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歐主權衛星群 拚提前服務

歐盟表示，歐洲的主權衛星群計畫將擴大規模並加速實施，預計提前一年在2029年就推出衛星服務，因為需要更強大的通訊能力因應瞬息萬變的國防安全環境。

市值狂飆 2大理由激勵NVIDIA股價

輝達（NVIDIA）股價一周以來飆漲逾百分之十一，市值增加五六二○億美元，寫下歷來最大單周市值增額，反映兩大利多因素助攻，一是SpaceX執行長馬斯克的誇讚，另一項利多因素是超大規模雲端運算業者的人工智慧（ＡＩ）資本支出持續旺盛。

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波克夏上季獲利翻倍 大買庫藏股、再加碼Alphabet

波克夏上季營業利益比去年同期增長，主要受益於其鐵路與製造、服務和零售事業的強勁獲利。該公司上季也開始動用其龐大的現金部位，大舉投資Alphabet等股票，以及買回庫藏股。

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