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非農就業太弱Fed下月不會升息？專家：言之過早 因7月就業數據無關緊要

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
新出爐的美國7月非農就業報告不如預期。美聯社
新出爐的美國7月非農就業報告不如預期。美聯社

美國剛出爐的7月非農就業人數意外不增反減，這個經濟壞消息卻讓美國股、債市7日早盤大為振奮，認定聯準會（Fed）下月不會升息。分析師表示，這項報告對Fed 9月利率決策無關緊要。

美國7月非農就業人數減少2.3萬人，遠不如經濟學家預期的增加8萬人。失業率從4.2%降至4.1%，是去年6月來最低水準，主因是另有26.4萬人離開勞動力，以致勞動參與率降到接近五年半來最低的61.4%。而且，5月和6月數據遭大幅下修，比原估就業成長少了10.3萬人。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，整體而言，這對一般民眾不是好消息。勞參率下滑凸顯勞動市場供給面出了問題。然而，對華爾街來說卻是好消息，因為市場對下月升息的預期隨之降低，而平均時薪年增幅趨緩至3.2%（低於預估的3.5%）更強化此預期。

美國股市三大指數7日早盤齊漲，漲幅介於0.3%與1.1%之間。美國公債殖利率與美元則下跌，反映交易員降低對Fed 9月升息的押注。對Fed利率最敏感的2年期殖利率下滑0.09個百分點至4.16%，是7月中來最低水準。

LSEG的資料顯示，市場價格顯示，交易員如今預料Fed 9月升息機率約43.9%，比就業報告發布前的57%足足降了超過13個百分點。Fed上周決議維持基準利率在3.5%~3.75%不變。

然而，摩根士丹利財富管理公司首席經濟策略師詹特納說：「今天就業數據疲弱，或許會減輕Fed在9月提高利率的壓力，但下周的通膨數據仍可能是決定性因素。如果新公布的通膨數據比預期火熱，那麼即使勞動市場降溫，或許也不足以讓Fed內部敦促升息的呼聲消音，也不足以讓外界對升息的預期降低。」

7月就業數據無關緊要 下周通膨數據才是決定性因素

紐約時報分析指出，7月就業報告「對Fed無關緊要」，因為負責Fed利率決策的聯邦 公開市場操作委員會（FOMC）9月開會前，將取得8月就業數據，而且，FOMC近來更擔心的是通膨，目前仍對勞動市場維持穩健信心十足。

分析師普遍認為，7月就業數據儘管不足以導致Fed撤除升息選項，但顯然有助於削弱升息論據；然而，預定下周公布的7月通膨數據，比就業數據更能左右決策官員的利率決定。

野村美國利率策略主管柯恩說：「即將公布的通膨數據若是比預期熱，可能重新讓Fed承受壓力。畢竟此刻Fed雙重職責中，通膨比就業更重要。」

Fed 升息 非農就業

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