聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克先進晶圓廠跨大步 將投入168億美元興建Terafab園區

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
馬斯克的SpaceX與特斯拉初期將砸168億美元，興建名為Terafab的先進AI半導體製造園區。（路透）
馬斯克的SpaceX與特斯拉初期將砸168億美元，興建名為Terafab的先進AI半導體製造園區。（路透）

馬斯克的太空公司SpaceX與電動車公司特斯拉（Tesla）初期將投入168億美元，在美國德州格萊姆斯郡（Grimes County）興建名為Terafab的先進AI半導體製造園區，同時還計劃自建天然氣發電廠以支援電力，而且開始為Terafab開出記憶體製程整合工程師的職缺。

在目前全球晶片供應吃緊的情況下，SpaceX、特斯拉未來數年預估將需要超過1 TW的算力，因此興建Terafab目標是縮小上述供需差距。

SpaceX 6日在官網發布聲明表示，未來擴建階段可能使整體投資金額大幅增加，該園區預期僱用至少3,000人。

另一方面，負責SpaceX能源與資料中心開發的崔特爾（Riley Trettel）周三在格萊姆斯郡一場公開會議中表示：「我們將自備電力。我們將興建天然氣發電廠，也會建置大規模電池儲能系統，以儲存電力。」

馬斯克近年持續深化旗下企業的AI整合布局。今年稍早，SpaceX收購了他創立的AI新創公司xAI，交易重點是打造太空資料中心；隨後，合併後的新公司於6月完成史上規模最大的首次公開發行股票（IPO）。

Terafab工廠規劃占地約1億平方英尺（約281萬坪）、採垂直整合設計，將在同一座廠房內完成先進邏輯晶片與記憶體晶片的製造、封裝及測試，生產支援Tesla Optimus人形機器人與Cybercab自駕計程車所需的處理器，以及供SpaceX太空資料中心使用的高效能晶片。

5月的文件顯示，SpaceX最初提議投入550億美元建設Terafab；若後續擴建計畫全部完成，總投資金額將提高至1,190億美元。

為推動這項計畫，SpaceX今年稍早已與英特爾敲定合作。英特爾正積極擴展晶圓代工業務，做為公司重振計畫的重要一環。

特斯拉今年4月已在自家德州超級工廠北園區動工興建一座研發中心，做為Terafab計畫的前期試驗計畫。

Terafab所在地鄰近吉本斯溪水庫，兩家公司計畫使用該水庫的水源進行工業運作，而非抽取當地地下水。

事實上，馬斯克及其企業早已深耕德州能源市場。特斯拉除了生產大型電網級儲能設備Megapack外，也在休士頓西部設有Megapack工廠。

崔特爾最後表示：「我們將會幾乎立刻啟動這項計畫。我們需要開始土木工程、打好地基，並全力推進建設。」

馬斯克 晶圓廠 SpaceX

延伸閱讀

SpaceX特斯拉斥資逾5400億 在德州合作建AI晶片廠

SpaceX打造去中化供應鏈 要求不得聘用大陸員工、禁用陸企設備

日本最大AI資料中心將落腳秋田 阿聯酋擬投資2兆日圓

趨勢觀察／三大關鍵 解讀南韓半導體復甦

相關新聞

美砸重金強化礦產供應鏈 對鋰電池製造商、相關學校等投資30億美元

美國總統川普7日表示，聯邦政府將投資30億美元於多個關鍵礦產和電池計畫，是推動增加國內生產以及強化國家安全與產業政策一環，不僅有助補充在伊朗戰事中消耗的武器庫存，也可降低對中國大陸供應鏈的依賴。

歐主權衛星群 拚提前服務

歐盟表示，歐洲的主權衛星群計畫將擴大規模並加速實施，預計提前一年在2029年就推出衛星服務，因為需要更強大的通訊能力因應瞬息萬變的國防安全環境。

市值狂飆 2大理由激勵NVIDIA股價

輝達（NVIDIA）股價一周以來飆漲逾百分之十一，市值增加五六二○億美元，寫下歷來最大單周市值增額，反映兩大利多因素助攻，一是SpaceX執行長馬斯克的誇讚，另一項利多因素是超大規模雲端運算業者的人工智慧（ＡＩ）資本支出持續旺盛。

輝達傳砸30億美元入股Lancium 布局AI電力基建

輝達將進一步把人工智慧（ＡＩ）布局延伸至電力基礎建設，據傳，輝達將投資最高卅億美元（約九五五點五億台幣），入股德州星際之門計畫（Stargate）資料中心園區背後的開發商Lancium，藉此掌握ＡＩ資料中心所需的土地和電力資源，這可能是輝達目前規模最大、也最直接的一次電力基礎建設布局。

美砸近千億拚關鍵礦物自主 盼擺脫對陸供應鏈依賴

美國總統川普七日宣布，聯邦政府將投資卅億美元（約台幣九五五點五億元）在多項關鍵礦物和電池計畫，這是美國推動增加國內生產與強化國安及產業政策的一環。

波克夏上季獲利翻倍 大買庫藏股、再加碼Alphabet

波克夏上季營業利益比去年同期增長，主要受益於其鐵路與製造、服務和零售事業的強勁獲利。該公司上季也開始動用其龐大的現金部位，大舉投資Alphabet等股票，以及買回庫藏股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。