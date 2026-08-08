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OpenAI打造「甜甜圈」音箱

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

知情人士透露，OpenAI正在打造的新硬體裝置，是外型有如甜甜圈的無螢幕智慧音箱，尺寸相當於一個「冰上曲棍球」，並配備可調整的零件，讓產品「個性化」，售價可能超過300美元。

彭博資訊引述知情人士說法報導，這款產品預定2027年上市，定位為一款以AI為核心的電腦，但可讓使用者在家單手挪動，協助完成各種任務，而且設計上也將大幅有別於亞馬遜、Google等領導業者的智慧音箱產品。OpenAI希望藉此開創全新市場。

OpenAI希望使用者能夠全天候依賴這款智慧音箱。它的運作方式將會類似目前手機上ChatGPT App的語音模式，但會搭載更先進AI模型，使互動更接近真人。裝置也將隨著時間逐漸了解使用者，進一步打造個人化對話體驗，讓AI更像真正的人。

知情人士說，這款裝置將包含可自行移動的機械零件，能在回應使用者時產生動作，讓互動更加生動，而不只是像現今智慧音箱般靜止不動。

OpenAI Google 智慧音箱

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