AI設計新病毒 引發論戰

美國史丹福大學主導的研究團隊運用生成式人工智慧（AI）設計出全新合成病毒，不僅功能完整，還可在實驗室中複製。這不只是AI首次成功設計完整基因組，也是AI首次被用來創造自然界中從未出現過的病毒。

這項技術的運作方式與大型語言模型類似，後者會預測文字序列。在這項研究中，稱為Evo1和Evo2的AI模型預測的不是文字，而是生命的語言。

這些模型以病毒、細菌、植物和人類的遺傳密碼進行訓練，研究人員接著微調模型，產生一類稱為噬菌體、只會感染特定種類細菌的病毒，再從模型產生的設計中挑出最具潛力的302項，在實驗室合成，其中16種證實能有效殺死大腸桿菌，且不會對人類構成威脅。

研究人員將噬菌體放入覆蓋一層細菌的培養皿，等待新病毒吞噬細菌的跡象。開發新型噬菌體可能帶來治療抗生素抗藥性感染的新方法，並有助控制致命細菌感染。

這項突破被稱為科學上的「非常重大轉折點」，可能開啟治療疾病的新時代，也顯示AI已有能力設計自然界不存在的全新生物系統，也就是所謂的合成生物學。然而，這項技術也可能被用來開發更複雜的生命形式，甚至協助設計生物武器。