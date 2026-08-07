聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／四大指數走高！就業意外爆冷 提高Fed按兵不動可能性

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股7日早盤上漲，意外疲軟的就業數據提高市場對Fed利率按兵不動的預期。歐新社
美股7日早盤上漲，意外疲軟的就業數據提高市場對Fed利率按兵不動的預期。歐新社

美股7日早盤上漲，主因是美國7月就業數據意外疲軟，使市場認為美國聯準會Fed）短期內將不需趕著升息，提高貨幣政策維持按兵不動的可能性。

道瓊工業指數7日早盤上漲77點，或0.1%；標普500和那斯達克指數則分別上漲0.3%和0.8%；費城半導體指數大漲2.1%；台積電ADR則漲0.6%。

美國7月非農就業人口減少2.3萬人，不如市場預期的增長8.3萬人；失業率則下滑至4.1%，但勞動參與率也下滑至逾五年來最低水準；經濟學家則預期失業率維持在4.2%。

這使現在過半數的市場投資人預測，Fed將在下次9月政策會議維持利率按兵不動。據芝商所的FedWatch工具，現在市場預期9月按兵不動的可能性為55.9%，一天前則為45%。

Airbnb早盤股價大漲14%，因該公司上季營收和獲利雙雙超越市場預期。雲端數位安全公司Cloudflare則發布了一份穩健的全年和本季財測，帶動其早盤股價飆漲12%。

國際油價7日也略為下滑，西德州中級原油期貨下跌0.6%至每桶76.85美元，布蘭特原油期貨則下跌0.7%至81.9美元。投資人正在等待美國和伊朗就重啟荷莫茲海峽達成協議，美國財長貝森特本周稍早表示，兩國可能很快會達成協議。

Fed 指數 美股 就業 降息 美國聯準會 道瓊工業指數 台積電ADR 美國

延伸閱讀

美股早盤／指數幾近平盤！那指、費半微漲 台積電ADR漲0.57%

Fed讓債市掌舵…就業數據牽動明年初降息預期 標普500可能衝上8千點

美股收盤／三大指數收黑…標普500小跌！費半奮力收紅 觀望美伊局勢

報喜！非農低於預期 台指期夜盤大漲近千點、站回45K

相關新聞

OpenAI首款AI硬體竟是「甜甜圈造型」智慧音箱？彭博爆料售價可能萬元

知情人士透露，OpenAI正在打造的新硬體裝置，是一款外型有如甜甜圈的無螢幕智慧音箱，尺寸相當於一個「冰上曲棍球」，並配備可調整的零件，讓產品「個性化」，售價可能超過300美元（新台幣約9,600元）。

馬斯克先進晶圓廠跨大步 將投入168億美元興建Terafab園區

馬斯克的太空公司SpaceX與電動車公司特斯拉（Tesla）初期將投入168億美元，在美國德州格萊姆斯郡（Grimes County）興建名為Terafab的先進AI半導體製造園區，同時還計劃自建天然氣發電廠以支援電力，而且開始為Terafab開出記憶體製程整合工程師的職缺。

美股早盤／四大指數走高！就業意外爆冷 提高Fed按兵不動可能性

美股7日早盤上漲，主因是美國7月就業數據意外疲軟，使市場認為美國聯準會（Fed）短期內將不需趕著升息，提高貨幣政策維持按兵不動的可能性。

AMD收購新創Taalas 有助提供推論晶片

超微（AMD）6日宣布，已簽署最終協議，收購總部位於加拿大多倫多的AI晶片新創公司Taalas，交易金額未公開。此舉將使AMD在通用圖形處理器（GPU）之外，向蓬勃發展的資料中心市場提供專用AI推論晶片，提升產品線的多元性。

OpenAI打造「甜甜圈」音箱

知情人士透露，OpenAI正在打造的新硬體裝置，是外型有如甜甜圈的無螢幕智慧音箱，尺寸相當於一個「冰上曲棍球」，並配備可調整的零件，讓產品「個性化」，售價可能超過300美元。

AI設計新病毒 引發論戰

美國史丹福大學主導的研究團隊運用生成式人工智慧（AI）設計出全新合成病毒，不僅功能完整，還可在實驗室中複製。這不只是AI首次成功設計完整基因組，也是AI首次被用來創造自然界中從未出現過的病毒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。