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中東和平希望蒙塵、國際油價續揚 亞股多收跌

中央社／ 香港7日綜合外電報導
伊朗據報導尋求在與阿曼的協議中，阻止美國及以色列船隻通行荷莫茲海峽。 路透社
伊朗據報導尋求在與阿曼的協議中，阻止美國及以色列船隻通行荷莫茲海峽。 路透社

伊朗據報導尋求在與阿曼的協議中，阻止美國以色列船隻通行荷莫茲海峽。市場對重啟這條水道的樂觀情緒降溫，亞洲股市今天多收跌，國際油價續揚。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）取消對伊朗的攻擊行動，並稱雙方接近達成協議，本週初市場曾出現一波強勁漲勢，即便伊朗當局否認雙方已展開談判。

與此同時，伊朗方面表示，即將與阿曼達成管理荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的協議。自中東戰事爆發以來，這條水道大部分時間處於封鎖狀態。

伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）報導，伊朗將在與阿曼的任何協議中，尋求阻止美國及以色列船隻使用荷莫茲海峽。油價週四一度上漲4%，延續週三的小幅漲勢。

亞洲股市今天多收低，首爾股市再次因人工智慧（AI）熱潮疑慮而承壓，東京、雪梨、威靈頓、台北及曼谷股市也收跌，但香港、上海、新加坡及雅加達股市收高。

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