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本田首度攜手印度塔塔科技 委託車台開發拚降成本

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本汽車製造商本田為降低開發成本，已將部分車台開發工作，委託給印度塔塔集團旗下的塔塔科技（Tata Technologies）。這被認為是本田首次在車台開發方面與印度企業合作。

「日本經濟新聞」報導，本次開發的車台預計將支援包括油電混合車（HV）等電動車在內的部分車型。目前該合作並不包含面向北美市場的車型車台開發，預計將用於本田（Honda）未來在亞洲等地區銷售的部分車型。

塔塔科技是一家總部位於印度的工程技術公司，主要從事汽車、航空航太及工業領域的工程與資訊科技服務。

本田公關負責人表示：「作為提升未來競爭力策略的一環，我們一直在探討與外部企業進行各種合作的可能性。」但針對合作細節則予以保留。

塔塔科技負責人於6日接受「日本經濟新聞」採訪時證實了與本田的合作，並表示：「為了提升開發速度與成本競爭力，全球汽車製造商正日益重視戰略合作夥伴關係。」

本田於2026年3月決定中止原定在北美及日本發售的3款電動車（EV）開發案。預計在截至2027年3月的財年中，因補償零部件廠商等原因，將列入5200億日圓的損失。

雖然日圓貶值使獲利呈改善趨勢，但降低電動車開發成本仍是一大課題。

本田 印度 科技

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