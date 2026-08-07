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誤解華許？殖利率飆升、匯率失衡事出有因 伊爾艾朗：跟Fed對作加劇動盪

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席華許。法新社
美國聯準會（Fed）主席華許。法新社

美國聯準會Fed）主席華許近來備受質疑，許多人認為他在記者會閃爍其詞，有損Fed抗通膨公信力，導致美國借貸成本無謂升高；其他人批評他行事作風不透明，令市場困惑。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗則為華許抱屈。他認為，上述批評令人覺得莫名其妙，畢竟華許的公開發言已詳述他的分析框架、他認為該如何運用貨幣政策因應經濟情況，以及他相信利率應該在抗通膨上扮演什麼角色。檢視華許演講內容、國會證詞和任命聽證會發言，他已展現對履行Fed法定職責堅定不移的承諾。

華許一接掌Fed，就開始把改革Fed的主張付諸行動，立即成立五個任務小組，延請傑出人物坐鎮，並廣納各方意見集思廣益，共謀改進Fed運作之道。華許也停止以Fed主席身分提供前瞻指引，並拒絕提供個人的利率預測（這些預測形成「點狀圖」），指出這種預測提供虛妄的精確感。據說他也考慮調整決策會議的規格與頻率（目前每年召開八次），希望藉此助長辯論並改善決策品質。

伊爾艾朗說，對照Fed在前任主席掌舵下，大約60個月達不到通膨目標、對外溝通方式惑已惑人、對一些區域銀行疏於監管、犯下眾多預測錯誤，但卻絲毫不改因循苟且的惰性，華許上任之初的作為已讓Fed氣象一新。

伊爾艾朗指出，金融市場對華許解讀錯誤，反映兩大因素。

一、惰性強大到驟然改變令人不安。對一些市場人士而言，撤除前瞻指引，好比移除腳踏車輔助輪，讓人有不安全感。然而，前瞻指引不過是人為壓抑市場波動，讓投資人省去獨立思考如何評價風險的麻煩。

二、市場偏好簡約和精準，但在當前瞬息萬變的經濟與金融環境下，化繁為簡後的「精確」往往虛假不實。華爾街偏好「點狀圖」提供的那種其實是謬誤的精確，而不喜面對眼前錯綜複雜、可能衍生各種後果的現實。

伊爾艾朗表示，改革過渡期可能強化兩種總經主題：波動性（volatility）和分散性（dispersion）。市場參與者愈快調整思維，華許改革Fed的展望就愈佳。他若能成功改革Fed，可能帶動全球央行決策進步；若是失敗，犧牲的將不只是Fed的機構誠信。

他並警告，市場若冥頑不靈，持續「跟Fed對作」，只會加劇近來愈演愈烈的金融動盪--公債殖利率結構性升高、匯率失衡、去槓桿化事件斷斷續續發生等等。

伊爾艾朗說，央行作為「無差別震撼吸收者」和「前瞻指引永久提供者」的時代，已和當今地緣經濟現實格格不入。新的體制要成功，必須先捨棄墨守昔日操作手冊予人的錯誤安全感。

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