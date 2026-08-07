台韓出口首超日本！AI半導體需求成關鍵推手 出口額大增近5成

受惠人工智慧（AI）帶動先進半導體需求大增，台灣、南韓今年上半年出口額雙雙首度超越日本。相較之下，日本的優勢主要侷限於半導體相關材料及製造設備，因此從這波需求中獲得的效益出現明顯差距。

日本經濟新聞報導，根據日韓台貿易統計，並綜合日本貿易振興機構（JETRO）及聯合國資料庫UNComtrade資料，以美元換算後顯示，2026年1至6月南韓出口額達4963億美元，台灣4166億美元，日本則為3844億美元，韓台出口額首度雙雙超越日本。

與去年同期相比，日本出口額增加近1成，但南韓、台灣均大增近5成，成長幅度明顯高於日本。

背後最主要的原因，是AI用半導體需求呈現爆發性擴張。台灣有台積電（TSMC），南韓則有三星電子及SK海力士，負責生產先進半導體。

2026年上半年，南韓積體電路出口額達1490億美元，台灣則達1332億美元。積體電路占整體出口的比重，南韓與台灣均約為3成。南韓僅2026年上半年的出口額，就已超越2025年全年。相較下，日本積體電路出口額為212億美元，占整體出口僅約5%。

日本則在半導體製造設備及材料領域具有競爭優勢。東京威力科創（Tokyo Electron）、愛德萬測試（Advantest）、雷泰光電（Lasertec）等企業在全球擁有高市占率，並透過各國及地區擴充半導體生產體系，間接承接AI需求帶來的商機。

2026年上半年，日本半導體製造設備出口額達150億美元，高於南韓的52億美元，以及台灣的35億美元。然而，與南韓、台灣掌握高附加價值且市場快速擴大的先進半導體終端產品相比，日本僅靠製造設備的優勢，仍無法彌補與台灣、南韓的差距。

三菱UFJ研究與顧問公司的丸山健太指出，「即使各國及地區的半導體出口持續增加，相關零組件、材料及製造設備的出口額，也很難以同樣速度快速擴張。」若以匯率來看，日圓目前處於歷史性低檔，確實使日本出口額換算成美元後受到壓縮。不過，韓元及新台幣兌美元匯率同樣面臨貶值壓力，因此韓台超越日本並不能單純以匯率因素解釋。

更值得注意的是，日本出口競爭力走弱並非AI熱潮下才出現的短期現象。JETRO資料顯示，日本2025年出口額已降至全球第6。1970至90年代，日本長期僅次於美國及德國，排名全球第3；2000年代隨中國崛起降至第4，近年，日本又陸續被作為國際貿易樞紐的荷蘭與香港超越。

日本戰後曾先後依靠紡織、鋼鐵、汽車及電子產品等產業崛起，透過持續供應全球需求快速增加的產品，建立貿易立國模式。然而在AI時代，全球需求重心快速轉向先進半導體，台灣及南韓憑藉晶圓代工、記憶體等產業優勢掌握新一波成長機會，日本則仍以材料及設備等上游產業為主要強項。

未來日本能否在既有半導體設備及材料優勢之外，培養符合數位及AI時代的新成長產業，將成為能否扭轉出口競爭力下滑的重要關鍵。